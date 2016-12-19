Польша жестко подставила Россию

Официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда заявила, что правительство страны обжалует решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Соответствующий документ уже был подан в Европейский суд.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, решение Еврокомиссии приведет к нарушению принципа диверсификации поставок газа, так как эта область окажется сконцентрированной на единственном импортере ресурса в лице России. При этом Вайда отметила, что газ может и вовсе перестать поступать в Европу.

"По мнению Польши, такая ситуация угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз, в частности в регионе Центральной Европы. Создает серьезные риски для безопасности поставок газа для Польши через зависимость от одного источника поставок из России", – цитирует представителя МИДа РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия отказывала России в полном доступе к Opal. Свою позицию организация изменила в конце октября 2016 года, когда "Газпром" все же получил соответствующее разрешение.

После этого действия Еврокомиссии прокомментировали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда. В совместном заявлении они отметили риск для поставок газа, возникший между двумя странами в результате решения организации.

Российский газ поступает в Европу через морской трубопровод "Северный поток", после чего в Германии он перенаправляется в другие страны по Opal. Россия просила Еврокомиссию снять ограничения на использование полных мощностей газопровода, так как эффективность поставок газа была принудительно снижена в два раза.

Напомним, в Европейский суд правосудия против решения Еврокомиссии обратилась трейдинговая дочерняя компания польской PGNIG. Украинский "Нафтогаз" также заявил, что у него есть три варианта обжалования решения ЕК, в том числе и в судебном порядке.