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Польша жестко подставила Россию
По словам представителя внешнеполитического ведомства, решение Еврокомиссии приведет к нарушению принципа диверсификации поставок газа, так как эта область окажется сконцентрированной на единственном импортере ресурса в лице России. При этом Вайда отметила, что газ может и вовсе перестать поступать в Европу.
"По мнению Польши, такая ситуация угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз, в частности в регионе Центральной Европы. Создает серьезные риски для безопасности поставок газа для Польши через зависимость от одного источника поставок из России", – цитирует представителя МИДа РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия отказывала России в полном доступе к Opal. Свою позицию организация изменила в конце октября 2016 года, когда "Газпром" все же получил соответствующее разрешение.
После этого действия Еврокомиссии прокомментировали президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда. В совместном заявлении они отметили риск для поставок газа, возникший между двумя странами в результате решения организации.
Российский газ поступает в Европу через морской трубопровод "Северный поток", после чего в Германии он перенаправляется в другие страны по Opal. Россия просила Еврокомиссию снять ограничения на использование полных мощностей газопровода, так как эффективность поставок газа была принудительно снижена в два раза.
Напомним, в Европейский суд правосудия против решения Еврокомиссии обратилась трейдинговая дочерняя компания польской PGNIG. Украинский "Нафтогаз" также заявил, что у него есть три варианта обжалования решения ЕК, в том числе и в судебном порядке.
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