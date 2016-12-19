Варшаву решили давить санкциями

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении Польши. Пренебрежение общими ценностями может стоить нерадивому члену объединения права голоса в Европейском совете.

Недовольство Брюсселя вызвала политика Варшавы в отношении Конституционного суда страны. Польские законодательные инициативы, фактически, лишили КС самостоятельности, подчинив его парламенту – сейму. Замечания по этому поводу Еврокомиссии польская сторона проигнорировала. Таким образом, Варшава "ставит под угрозу основные ценности Евросоюза", заявил на днях первый вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

В результате нововведений Варшавы в 2015 году полномочия органа, которому полагалось проверять все законы государства на соответствие конституции, резко ограничились. Все его действия предварительно должны согласовываться с парламентом Польши. Суд теперь не может рассматривать обвинения в адрес президента в государственной измене или других преступлениях. Кроме того, КС обязали предварительно согласовывать обнародование вердиктов с парламентом страны. Да и самих судей теперь назначает сейм.

В Брюсселе недовольство по этому поводу высказывали летом 2016 года. Тогда Евросоюз дал Варшаве три месяца на "корректировку" ситуации. Однако реакции на угрозы так и не последовало.

Как указывается на официальном сайте Европарламента, к Польше намерены применить седьмую статью Договора о Европейском союзе. В соответствии с ней, если поведение государства-члена противоречит ценностям Евросоюза, совет может временно лишить нарушителя некоторых прав. "Теперь, когда официально установлено, что существует системная угроза верховенству закона и демократии в Польше, стоит приостановить право голоса Польши в Европейском совете", – заявили в Еврокомиссии.

Есть мнение, что ситуация в реальности еще более сложная. Так, экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский считает, что недовольство Еврокомиссии было спровоцировано давлением на некоторых ее членов со стороны польской оппозиции. "В Польше сейчас конфликт между правящей партией "Закон и справедливость" и оппозицией. Скорее всего, сами поляки, недовольные действующей властью, используют для дестабилизации правящих кругов рычаги давления в Еврокомиссии", – цитирует Мирского RT.

Бывший депутат считает, что давление на Польшу – не самый умный шаг со стороны ЕС. Если Брюссель продолжит вмешиваться в польские дела, Варшава может последовать примеру Лондона и инициировать выход из Евросоюза. Мирский отмечает, что страна обладает стабильной экономикой с ежегодным ростом ВВП, к тому же не находится в еврозоне – поляки не поменяли свою валюту на евро. Польша самодостаточна, а значит, готова к тому, чтобы покинуть ЕС.