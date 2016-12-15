Путин поручил вывести остатки боевиков из Алеппо

Президент России Владимир Путин поручил вывести из восточной части сирийского города Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей. Подготовку операции ведет Центр примирения враждующих сторон.

Россия и Сирия продолжают выполнять свои обязательства по возвращению сложивших оружие боевиков к мирной жизни. В рамках этого процесса оставшиеся в восточной части Алеппо участники группировок, некогда владевшие городом, будут эвакуированы вместе с семьями. "Вывод боевиков будет осуществлен 20 автобусами и десятью машинами скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиб", – цитирует Lenta.ru сообщение Центра примирения враждующих сторон.

"Сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть восточные кварталы Алеппо", – добавили в ведомстве. После этого в городе не останется нелояльных к законной власти сил. При этом уже сейчас можно говорить, что президент страны Башар Асад полностью контролирует эту стратегически важную точку.

Напомним, после разгрома боевиков в Алеппо в западных источниках стала появляться информация о якобы массовых репрессиях в отношении мирных жителей и оставшихся в городе группировок. Никакого подтверждения эти данные не получили. Наоборот, в Сети можно найти множество фотографий и видеороликов, на которых запечатлены ликующие сирийцы, приветствующие возвращение законной власти. Поручение Владимира Путина по выводу боевиков из Алеппо служит лишним доказательством выполнения Россией своих обязательств.

Российский военный помогает раненному жителю Алеппо. Европейские СМИ такого никогда не покажут pic.twitter.com/YWo2U32YKk — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 13 декабря 2016 г.

Это, однако, не мешает представителям западных стран выдвигать обвинения в адрес Сирии и России. В частности, постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр во время заседания Совбеза обрушилась с критикой на действия российских и сирийских властей, сравнив происходящее в Алеппо с геноцидом.

Ничего не вижу, ничего не слышу: в Госдепе не знают о ликовании жителей Алеппо https://t.co/RxMn6ZT7EU pic.twitter.com/2ODpV2StWA — RT на русском (@RT_russian) 14 декабря 2016 г.

Представителю России Виталию Чуркину ее речь показалась странной. По его словам, Пауэр построила свое выступление так, "как будто она мать Тереза". "Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства", – посоветовал дипломат.