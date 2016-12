Чуркин приструнил Пауэр на Совбезе ООН

Сообщения о массовых репрессиях в отношении мирных жителей и оставшихся в освобожденных кварталах Алеппо боевиков стали появляться, едва город вернулся под контроль законного правительства. Снятые очевидцами фото и видео показывают обратную картину – люди ликуют, приветствуя сирийскую армию.

Впрочем, это не мешает западным СМИ и официальным лицам делать громкие заявления о якобы преступлениях в Алеппо. На заседании Совбеза постоянный представитель США Саманта Пауэр обрушилась с жесткой критикой на Россию и Сирию. По ее мнению, происходящее в городе останется пятном на совести международного сообщества.

События в Алеппо она сравнила со случаями геноцида в мировой истории. Поделилась Пауэр и своим восприятием обстановки. Правительственные войска Сирии при поддержке Ирана и России окружили тысячи мирных жителей и "стянули на их шее петлю", уверена она. "Вам должно быть стыдно за это!" – заявила оппонентам американский дипломат.

Ответ российской стороны не заставил себя ждать. "Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза", – цитирует ТАСС постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

"Вы вспомните, какую страну Вы представляете! Вспомните "послужной список" своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства", – добавил российский дипломат.

"Кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся"

Он обратился в целом к "западной тройке", напомнив о ее роли в возникновении группировки "Исламское государство" (запрещена в России), ставшем результатом вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Кроме того, именно Запад приложил усилия для раскручивания сирийского кризиса.

Жесткая реакция последовала и со стороны представителя Сирии Башара Джаафари: "Мое правительство невиновно в преступлениях, в которых его обвиняют, и не совершало геноцид". Между тем США не раз были замечены в военных преступлениях и в других случаях агрессии против других стран, напомнил он. Сирийская же армия руководствуется одной целью – защитить сограждан.

Ранее генсек ООН призвал "прекратить резню в Алеппо". В том же заявлении говорилось, что глава международной организации не может проверить достоверность сведений о якобы преступлениях в сирийском городе.

Ban Ki-moon on Aleppo: "Immediate task is to do all we can to stop carnage [...] Laws of war & universal human rights must be respected." pic.twitter.com/KreHR20TId