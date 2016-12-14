Асад раскрыл хитрость террористов при атаке на Пальмиру

Президент Сирии Башар Асад назвал причину повторного нападения боевиков "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России) на Пальмиру. По словам главы государства, они добиваются переброски военных сил из осажденного Алеппо.

"Время нападения "ИГ" на Пальмиру было выбрано неслучайно. Это событие связано с происходящим в Алеппо. Они добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру и наступление было остановлено. Такого, конечно, не будет", – пояснил Башар Асад.

Он рассказал о двойных стандартах западных стран в заботе о мировом культурном наследии и населении Сирии. "Если бы (Пальмира. – Прим. ред.) была взята правительством, это вызвало бы беспокойство по поводу культурного наследия. Если мы освобождаем Алеппо от террористов, западные официальные лица и СМИ будут беспокоиться за мирное население. Они не переживают, когда происходит обратное, когда террористы убивают мирных жителей или атакуют Пальмиру и начинают уничтожать наследие человечества, не только сирийское наследие", – цитирует Асада RT.

По его словам, совместное заявление западных государств от 7 декабря о необходимости перемирия в Алеппо нельзя воспринимать буквально. "Перевод их заявления для России: "Пожалуйста, прекратите наступление сирийской армии против террористов". Это смысл их заявления, забудьте все остальное", – заключил сирийский президент.

Жители Алеппо празднуют освобождение города. После нескольких лет террора, город возвращается к мирной жизниpic.twitter.com/3g8dKpK3Ov — Кэп Адекват (@CapAdecvate) 12 декабря 2016 г.

Напомним, что 7 декабря лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и США в совместном заявлении призвали Россию и Иран повлиять на политику Асада. По их словам, страны, поддерживающие режим легитимной власти, должны обеспечить немедленное перемирие в Сирии для доставки гуманитарного груза населению.