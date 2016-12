Алеппо полностью очистили от террористов

Последний очаг сопротивления боевиков в Алеппо находился в квартале Фирдоус. После того как он был взят, стало возможно говорить о переходе города под контроль сирийского правительства. По сообщениям местных СМИ, это известие сирийцы встретили ликованием. Толпы людей вышли на улицы, чтобы приветствовать армию, передает ТАСС.

О радости населения сообщают и присутствующие на месте журналисты. Корреспондент Russia Today Лиззи Филан опубликовала на своей странице в Twitter видео праздничного салюта в честь возвращения города под контроль законного правительства.

Сеть заполонили видеозаписи с улиц освобожденного Алеппо.

Впрочем, некоторые западные СМИ транслируют иную картину. Со ссылкой на неких активистов они распространяют данные о якобы массовых репрессиях в отношении мирных жителей и сдавшихся боевиков.

All information what we collected till now about mass executions in #Aleppo#A24https://t.co/EZ29T285Xe