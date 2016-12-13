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Алеппо полностью очистили от террористов
Последний очаг сопротивления боевиков в Алеппо находился в квартале Фирдоус. После того как он был взят, стало возможно говорить о переходе города под контроль сирийского правительства. По сообщениям местных СМИ, это известие сирийцы встретили ликованием. Толпы людей вышли на улицы, чтобы приветствовать армию, передает ТАСС.
О радости населения сообщают и присутствующие на месте журналисты. Корреспондент Russia Today Лиззи Филан опубликовала на своей странице в Twitter видео праздничного салюта в честь возвращения города под контроль законного правительства.
#Aleppo celebrating #SyrianArmy on the brink of #victory @RT_com pic.twitter.com/6LVJ2ovAF5— Lizzie Phelan (@LizziePhelan) 12 декабря 2016 г.
Сеть заполонили видеозаписи с улиц освобожденного Алеппо.
#Aleppo now victory #celebrations @RT_com pic.twitter.com/t2SSSlAGuU— Lizzie Phelan (@LizziePhelan) 12 декабря 2016 г.
Жители Алеппо празднуют освобождение города. После нескольких лет террора, город возвращается к мирной жизниpic.twitter.com/3g8dKpK3Ov— Кэп Адекват (@CapAdecvate) 12 декабря 2016 г.
Впрочем, некоторые западные СМИ транслируют иную картину. Со ссылкой на неких активистов они распространяют данные о якобы массовых репрессиях в отношении мирных жителей и сдавшихся боевиков.
All information what we collected till now about mass executions in #Aleppo#A24https://t.co/EZ29T285Xe— Aleppo24 (@24Aleppo) 12 декабря 2016 г.
Ситуацию прокомментировал генсек ООН Пан Ги Мун. "Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о жестокостях в отношении большого числа мирных жителей, включая женщин и детей, в последние часы в Алеппо", – цитирует РИА Новости пресс-службу международной организации.
Отмечается, что генсек ООН не может проверить достоверность этих данных. Также Пан Ги Мун не уточнил, о каких издевательствах идет речь. Он поручил спецпосланнику по Сирии Стеффану Де Мистуре связаться с вовлеченными сторонами.
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