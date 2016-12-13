Алеппо полностью очистили от террористов

Согласно появившимся сообщениям, сирийские воска совместно с ополчением установили полный контроль над восточной частью Алеппо. Таким образом, весь город был освобожден от некогда орудовавших в нем банд джихадистов.

Последний очаг сопротивления боевиков в Алеппо находился в квартале Фирдоус. После того как он был взят, стало возможно говорить о переходе города под контроль сирийского правительства. По сообщениям местных СМИ, это известие сирийцы встретили ликованием. Толпы людей вышли на улицы, чтобы приветствовать армию, передает ТАСС.

ПО ТЕМЕ Издевательства боевиков над жителями Алеппо попали на видео

О радости населения сообщают и присутствующие на месте журналисты. Корреспондент Russia Today Лиззи Филан опубликовала на своей странице в Twitter видео праздничного салюта в честь возвращения города под контроль законного правительства.

Сеть заполонили видеозаписи с улиц освобожденного Алеппо.

Жители Алеппо празднуют освобождение города. После нескольких лет террора, город возвращается к мирной жизниpic.twitter.com/3g8dKpK3Ov — Кэп Адекват (@CapAdecvate) 12 декабря 2016 г.

Впрочем, некоторые западные СМИ транслируют иную картину. Со ссылкой на неких активистов они распространяют данные о якобы массовых репрессиях в отношении мирных жителей и сдавшихся боевиков.

Ситуацию прокомментировал генсек ООН Пан Ги Мун. "Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о жестокостях в отношении большого числа мирных жителей, включая женщин и детей, в последние часы в Алеппо", – цитирует РИА Новости пресс-службу международной организации.

Отмечается, что генсек ООН не может проверить достоверность этих данных. Также Пан Ги Мун не уточнил, о каких издевательствах идет речь. Он поручил спецпосланнику по Сирии Стеффану Де Мистуре связаться с вовлеченными сторонами.