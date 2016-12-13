"Единая Россия" разберется с пустующими землями

Во вторник, 13 декабря, партия "Единая Россия" провела с участием региональных отделений открытое совещание федеральной мониторинговой группы "Родная земля". Обсуждались вопросы освоения ранее заброшенных земельных угодий и меры по их включению в сельскохозяйственный оборот.

По итогам совещания было принято решение подготовить до конца февраля следующего года план по освоению заброшенных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель в регионах. Кроме того, до конца января 2017 года члены "Единой России" обязались представить план по стимулированию сельхозпроизводителей к освоению новых земельных участков.

При этом партийцы намерены провести работу по налаживанию взаимодействия между местными властями и территориальными управлениями Россельхознадзора, что поможет устранить бюрократические и административные барьеры на пути освоения земельных угодий фермерами.

По словам руководителя федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Родная земля", депутата Госдумы Николая Панкова, партия берет на особой контроль использование сельскохозяйственных земель, которые на данный момент не включены в процесс производства продукции, пустующих или использующихся ненадлежащим образом. По словам парламентария, эта задача лежит не просто в социально-экономической плоскости, но и касается политического развития страны.

Он отметил, что на данный момент в России не используется колоссальное количество земельных угодий – около 14 миллионов гектаров, девять миллионов из которых составляют плодородные пашни. По мнению Панкова, в стране есть положительная динамика в освоении ранее заброшенных сельхозземель, но на настоящий момент темпы здесь слишком низкие и их нужно ускорить.





Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал законопроект по вовлечению в оборот неиспользованных ранее территорий. Тогда же "Единая Россия" выступила с предложением по созданию специальных мониторинговых групп, которые занимались бы контролем за исполнением особо важных социально значимых нормативно-правовых актов. Одной из таких групп и стала "Родная земля". Ее участники вели работу по учету пустующих сельскохозяйственных угодий и вместе с представителями местных органов власти и заинтересованных сельхозпроизводителей разрабатывали предложения по вводу таких участков в оборот.

Кроме "Родной земли" "Единой Россией" были созданы такие группы, как "Честная цена", "Живой лес" и "Зеленый щит", которые сразу принялись за активную работу на доверенных им направлениях.



