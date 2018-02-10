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Фев. 10, 2018
просмотры: 123

Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады

567

Подопечные Олега Знарка в выставочном матче на Олимпиаде в Пхенчхане разгромили команду Кореи. Матч завершился со счетом 8:1. Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк и Егор Яковлев. У хозяев забить смог только Брок Радунске. Отметим, что в зачет эта игра не пойдет.

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