Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады

Подопечные Олега Знарка в выставочном матче на Олимпиаде в Пхенчхане разгромили команду Кореи. Матч завершился со счетом 8:1. Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк и Егор Яковлев. У хозяев забить смог только Брок Радунске. Отметим, что в зачет эта игра не пойдет.
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