Горячие фото самой сексуальной спортсменки

Пейдж Спиранак – профессиональная гольфистка. Она входит в число самых сексуальных спортсменок планеты. Известно о ней стало два года назад после турнира в Дубае. Там девушка произвела фурор.

Спиранак окончила факультет коммуникаций государственного университета Сан-Диего. Она активно ведет Instagram, пропагандируя здоровый образ жизни. 24-летняя гольфистка стала одной из первых моделей Sports Illustrated в 2018 году.