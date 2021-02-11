Любовница покойного "Иванушки" Яковлева заперлась в квартире и гонит законных наследников

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в 2017 году от пневмонии. После себя артист оставил пять квартир, и за них развернулся настоящий бой.

Любовница музыканта Александра Куцевол, с которой он был в отношениях с 2011 года и до самой смерти, осталась ни с чем. Все свое имущество артист оставил племяннице Татьяне и другу юности Роману Радову.

Последние три года девушка пыталась доказать, что на самом деле была не просто сожительницей Олега Яковлева, а законной женой. Для этого она отправилась в суд. Любовница "Иванушки" пыталась настаивать на том, что в момент написания завещания он был невменяем.

Также Александра Куцевол предоставила два свидетельства о заключении брака, однако они оказались поддельными. Суд их не признал, и в итоге "вдова" проиграла. По словам племянницы Татьяны, девушка не хочет покидать апартаменты на Дербеневской набережной, хотя не имеет права в не находиться. "Причем вместе с ней живут ее пожилые родители, которые в этой квартире даже не прописаны", – отметила законная наследница.

Как оказалось, любовница Олега Яковлева заперлась в квартире и всеми правдами и неправдами пытается ее отстоять. По словам Татьяны, девушку должны были веселить еще летом. Роман Радов в беседе с журналистами отметил, что Александра Куцевол мешает работе приставов. Вероятно, все идет к тому, что ее придется выставлять на улицу силой.

"Будут выселять из квартиры с полицией", – отметил наследник.

При этом, как оказалось, Радов предлагал Куцевол переселиться в другое жилье, оставленное Олегом Яковлевым. Однако квартира на улице Машиностроения девушку не устроила.