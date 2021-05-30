Сбежавшая вдова и исчезновение ценностей: новый поворот в битве за наследство покойного "Иванушки" Яковлева

Гражданская жена покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева четыре года боролась за столичную недвижимость. Дело в том, что артист не вписал возлюбленную Александру Куцевол в завещание. Все имущество знаменитость оставила другу актеру Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой.
Квартира на Дербеневской набережной, в которой проживала Куцевол после смерти Яковлева, отошла Радову. Несколько лет Роман пытался выселить Александру, которая покидать жилплощадь отказывалась наотрез. Но недавно в битве за наследство звезды наметился новый поворот.
Как сообщил журналистам друг девушки Андрей Григорьев-Апполонов-младший, Александра Куцевол переехала на съемное жилье. Вдова Яковлева устала жить в страхе, поэтому была вынуждена сбежать. Девушке не давали покоя приставы и репортеры.
"Черные риэлторы все-таки выжили вдову Олега", - отметил Григорьев-Апполонов-младший.
Андрей также развеял слух о том, что в квартире солиста "Иванушки International" проживали родители Александры. По словам артиста, родственники всего лишь гостили у девушки некоторое время.
Куцевол, как заметил Григорьев-Апполонов-младший, обвиняют в присвоении вещей Яковлева. Дескать, уезжая девушка прихватила с собой ценные вещи, принадлежавшие Олегу. Эти обвинения Андрей считает странными. Артист подчеркнул, что по завещанию Радов получил только недвижимость. Ни о каких ценностях в документе не сказано.
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