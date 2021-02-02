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Шоу-бизнес
Вдову солиста

Вдову солиста "Иванушек International" выгоняют жить на улицу из-за наследства

Олег Яковлев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер в 2017 году. Но до сих пор продолжаются тяжбы из-за его наследства. Родственники звезды не могут поделить имущество.
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Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в монгольском городе Чойбалсан, хотя в паспорте местом рождения указан Улан-Батор. Мать – Людмила Жамсараевна Яковлева была учительницей русского языка, отец военнослужащий. Мама по национальности бурятка, отец узбек. Музыкант умер в 2017 году от цирроза печени.

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 Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Родные артиста по сей день скандалят из-за наследства, которое осталось им от Олега Яковлева. Ег гражданскую жену Александру Куцевол затравили за то, что она никак не может съехать с его квартиры. Женщину буквально гонят на улицу.

Как выяснилось, покоя не дает некая журналистка, которая еще при жизни преследовала Олега Яковлева. Он даже грозился возбудить против нее уголовное дело за то, что она посягала на частную жизнь Саши и его. Зять Андрея Григорьева-Апполонова считает, что женщина пытается осквернить светлую память об Олеге.

На своей странице в "Инстаграм" Андрей написал, что жизни их семье не дает некая журналистка Евгения Кириченко по кличке Челка.

"На протяжении многих лет своими статьями очерняла солиста группы Иванушки Олега Яковлева. В 2017 году Олега не стало, но это еи? не помешало и дальше осквернять светлую память о нем. На протяжении уже трех лет она устраивает настоящую травлю его жене Саше Куцевол. Она постоянная участница различных ток шоу, где она выдает себя за подругу Олега и распространяет клевету", – написал Андрей Григорьев-Апполонов.

На днях журналистка якобы ворвалась в квартиру Олега Яковлева и требовала Александру Куцевол покинуть жилище, снимая происходящее на видео.

Таке Андрей поведал, что по странным обстоятельствам завещание Олега было составлено не на его ближаи?ших родственников или Сашу, с которои? он прожил последние пять лет своеи? жизни, а на его друга Романа. Роман же, унаследовав элитные квартиры в Москве, спешит продать их. Саша, для которои? утрата Олега была и есть невосполнимои?, просит Романа продать еи? в рассрочку квартиру Олега для создания музея его памяти (именно та квартира, где они жили с Олегом). На просьбу Саши продать еи? квартиру в рассрочку Роман отказывает. Судебные тяжбы продолжаются по сей день.


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Автор: 2 февраля 2021, 20:02 Источник: Instagram • Требует проверки
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Последняя фотосессия Олега Яковлева

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завещал тому, кто и есть его вдова, или вдов?
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