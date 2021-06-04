Сбежавшая из жилья покойного Олега Яковлева любовница заговорила

Гражданская жена Олега Яковлева Саша Куцевол поведала о своем состоянии после того, как ее вынудили покинуть московское жилье солиста группы "Иванушки International".



Ходили слухи, что девушка проживала в квартире известного певца незаконно. Знакомые Александры говорили о том, что избранницу Олега Яковлева всяческими способами выживали оттуда черные риэлторы. В итоге 39-летняя Куцевол сдалась и уехала из жилья.

Возлюбленная Олега Яковлева высказалась о своем состоянии на данный момент в "Инстаграм". Она отметила, что с ней все в порядке, и волноваться неравнодушным фолловерам не стоит. Куцевол поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.

Напомним, певец умер летом 2017 года. После кончины Олега Яковлева Саша Куцевол стала жить в его квартире с намерением создать из нее музей. Из-за недвижимости с девушкой судились близкие солиста группы "Иванушки International". Они заявляли, что квадратные метры по наследству принадлежат им.

Ранее друг Саши Куцевол Андрей Григорьев-Апполонов-младший сообщил журналистам, что девушка перебралась на съемное жилье. Вдову Олега Яковлева атаковали приставы и репортеры. Андрей также развеял слух о том, что в недвижимости жили родители Александры. По словам артиста, отец с матерью всего лишь недолго гостили у девушки.

