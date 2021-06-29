Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в 2017 году. Борьба за наследство звезды продолжается до сих пор.

Основным яблоком раздора стала квартира знаменитости в столице. Оказалось, что на жилплощадь претендуют не только близкие певца, но и его гражданская супруга Александра Куцевол. Несколько месяцев назад суд постановил, что у женщины нет никаких прав, чтобы претендовать на недвижимость, но она не отчаивается. Большой проблемой для ее юристов стал именно тот факт, что пара так и не зарегистрировала отношения официально.

Однако изобретательная Александра даже пыталась предъявлять суду документы о регистрации брака из Болгарии и Сербии. Юристы посчитали их недействительными. Племянница Олега Яковлева рассказала, что теперь женщина готова предоставить брачные документы из Хорватии. Мириться с подобным положением дел Татьяна Яковлева не готова. Она заявила, что намерена обратиться в прокуратуру и уже наняла адвоката.

Отметим, для экспертов из Хорватии тот факт, что возлюбленные проживали вместе считается достаточным основанием для того, чтобы признать их брак. Татьяна Яковлева убеждена, что Александра Куцевол могла специально провернуть эту махинацию, чтобы предоставить местным юристам те же документы, которые уже не одобрил отечественный суд.

Родственники Олега Яковлева намерены остановить Александру. Они не понимают, почему уже лишившаяся апартаментов женщина не хочет отступать. Сама Куцевол отказывается приходить на ток-шоу, а также давать интервью.

