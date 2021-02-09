Желтые белки глаз и кожа: предсмертное видео солиста группы "Иванушки International" шокировало Малахова

Последний выпуск ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен солисту группы "Иванушки International" Олегу Яковлеву. В студии передачи обсуждали наследство артиста, за которое воюют его родственники и близкие.
После смерти Яковлева в его квартире осталась жить возлюбленная Александра Куцевол. Девушка была удивлена, когда узнала, что ее избранник завещал все имущество племяннице и другу. Куцевол неоднократно давала понять, что не согласна с решением певца. Конфликт продолжается по сей день.
В эфире последнего выпуска ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали видео, снятое за несколько дней до смерти Яковлева. Тогда певец перед камерой обсудил погоду. Олег советовал людям съездить на курорт, поскольку чувствовал, что в Москве лето не будет жарким.
Малахов был шокирован этими кадрами. Он обратил внимание на пожелтевшие белки глаз и кожу солиста группы "Иванушки International". "Никто не обращает на него внимания, а сейчас делят всю его недвижимость, бабки и счета!", – резко высказался ведущий ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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