Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание

По словам артиста, он познакомился с солистом популярной группы нулевых, когда ему было лет 15. Парни быстро нашли общий язык и поддерживали довольно близкое общение. Супруга Григорьева-Апполонова и вовсе была лучшей подругой Яковлева, музыкант даже в шутку называл девушку своим психологом.
Артист не понимает, почему товарищ не указал в завещании свою гражданскую супругу Александру Куцевол, а также племянницу Ольгу. По словам Андрея, это совсем не похоже на певца, ведь он был невероятно щедрым и добрым человеком. Григорьев-Апполонов был удивлен тем, что артист оставил все своему товарищу по ГИТИСу, ведь нельзя сказать, что ребята были близки.
"Никто из окружения не подозревал, что у Олега было завещание. И тем более никто не знал, что Роман Радов унаследует его имущество", – отметил музыкант. Впрочем, он считает, что подобный поступок вполне в духе Олега Яковлева – тот всегда старался поддерживать менее успешного институтского друга.
Напомним, имущественные споры вокруг недвижимости покойного солиста идут до сих пор. Александра Куцевол пытается отсудить у законного наследника квартиру, в которой они с участником "Иванушек International" жили последние годы. Девушка планирует сделать там музей артиста. Андрей Григорьев-Апполонов считает, что это будет честно.
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