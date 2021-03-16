Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание

Олег Яковлев скоропостижно скончался летом 2017 года, однако до сих пор идут споры о том, кому должно достаться наследство артиста. Андрей Григорьев-Апполонов, зять рыжего из "Иванушек International" и его полный тезка, рассказал, что думает по этому поводу.

По словам артиста, он познакомился с солистом популярной группы нулевых, когда ему было лет 15. Парни быстро нашли общий язык и поддерживали довольно близкое общение. Супруга Григорьева-Апполонова и вовсе была лучшей подругой Яковлева, музыкант даже в шутку называл девушку своим психологом.

Артист не понимает, почему товарищ не указал в завещании свою гражданскую супругу Александру Куцевол, а также племянницу Ольгу. По словам Андрея, это совсем не похоже на певца, ведь он был невероятно щедрым и добрым человеком. Григорьев-Апполонов был удивлен тем, что артист оставил все своему товарищу по ГИТИСу, ведь нельзя сказать, что ребята были близки.

"Никто из окружения не подозревал, что у Олега было завещание. И тем более никто не знал, что Роман Радов унаследует его имущество", – отметил музыкант. Впрочем, он считает, что подобный поступок вполне в духе Олега Яковлева – тот всегда старался поддерживать менее успешного институтского друга.

Напомним, имущественные споры вокруг недвижимости покойного солиста идут до сих пор. Александра Куцевол пытается отсудить у законного наследника квартиру, в которой они с участником "Иванушек International" жили последние годы. Девушка планирует сделать там музей артиста. Андрей Григорьев-Апполонов считает, что это будет честно.