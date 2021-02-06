Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"

Александра Куцевол была возлюбленной солиста группы "Иванушки". Девушка находилась рядом с Олегом Яковлевым до дня его кончины в 2017 году. С тех пор Александра отказывается покидать квартиру, которая осталась от певца.

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