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Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из

Помешалась в борьбе за наследство: любовница забаррикадировалась в квартире Яковлева из "Иванушек"

Олег Яковлев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Александра Куцевол была возлюбленной солиста группы "Иванушки". Девушка находилась рядом с Олегом Яковлевым до дня его кончины в 2017 году. С тех пор Александра отказывается покидать квартиру, которая осталась от певца.
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Скандал вокруг наследства Олега Яковлева тянется уже три года. Артист оставил завещание, в котором все свое имущество отписал племяннице и лучшему другу Роману Радову. Об Александре Куцевол в документе упоминаний нет.

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 Олег Жамсараевич Яковлев

Олег Жамсараевич Яковлев Музыкант

Некоторое время назад наследники звезды "Иванушек" заявили о желании получить причитающееся, в частности квартиру певца, в которой проживает Александра Куцевол. Последняя покидать жилье отказывается, она в буквальном смысле забаррикадировалась в нем.

"Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева. Не выходит, даже когда приходят судебные приставы", – сказал журналистам продюсер Олеся Сазыкина.

Сазыкина считает, что Яковлев плохо поступил с избранницей. Дескать, Александра поддерживала артиста до последних дней, а тот ей ничего не оставил. "Он ее уничтожил как личность", – добавила Олеся. По-женски продюсеру жаль девушку, дескать, та немного помешалась на фоне разборок.

Куцевол сейчас пытается доказать, что состояла в законном браке с солистом "Иванушек". Александра обивает пороги ЗАГСов, ищет какие-то документы. Между тем, как заметила Сазыкина, официально Яковлев никогда не расписывался с Куцевол.

Отказываясь освободить чужую квартиру Александра сильно рискует – за это она может попасть в тюрьму. Продюсер предлагает помочь возлюбленной солиста "Иванушек". Сазыкина считает, что звезды шоу-бизнеса должны скинутся и купить Куцевол квартиру.

По словам продюсера, Александру затравили. Собственное жилье поможет девушке вернуться к нормальной жизни.

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Автор: 6 февраля 2021, 17:59 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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