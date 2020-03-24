"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева

Согласно завещанию, все свое имущество и счета Олег Яковлев оставил не давней возлюбленной Александре Куцевол, а другу детства Роману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой. Куцевол с таким положением дел не согласилась. Разгорелся скандал. Татьяна сообщила, что Александра предъявила в суде брачное свидетельство, однако якобы оно фальшивое.
Куцевол попыталась оспорить завещание возлюбленного, но ничего не получилось. Между тем она продолжает жить в роскошной квартире Яковлева, где, по некоторым данным, находится дорогой антиквариат. Куцевол успела подселить к себе и родителей.
Наследники Олега пытаются выдворить Александру из жилища, но не все так просто. Говорят, еще в прошлом году они пытались ломать двери, менять замки. Куцевол тоже меняла замки, вламывалась в квартиру и продолжала там жить. "Чтобы история не повторилась, в следующий раз наследники будут ломать дверь квартиры Яковлева с приставами", – цитирует журналиста Евгению Кириченко сайт "Комсомольская правда".
Согласно основной версии, Олег Яковлев скончался от тяжелой пневмонии, однако продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко в интервью, приуроченном к его 60-летию, заявил, что певца сгубил алкоголь. Как рассказал Матвиенко, он знал о проблемах Яковлева со спиртным и хотел заставить отказаться от пагубной привычки. "Конечно, пытался. Разговорами, убеждениями..." – заверил продюсер.
Популярные темы форума
Хочу найти мужика
А вы уже сходили в ашан?
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Куда бы вы сейчас поехали?
Коронaвирус - это миф?
А вы смотрите Док Ток?
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
Как коронавирус на вас повлиял?
Как не заболеть?
Длинные волосы в 50