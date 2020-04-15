Популярность Виталий Гогунский обрел после съемок в комедии (сериал «Универ»), в которой сыграл Кузю – уникального по своему поведению и юмору персонажа. Виталик стал любимцем многих поклонников, поскольку этот многосерийный фильм и приковал к себе внимание. Про молодого человека начали активно писать новости.
Виталий Гогунский воспитывался в интеллигентной семье. Папа актера – депутат муниципального совета г. Кременчуг. Этот город стал для Виталия родным, поскольку детство Гогунского прошло именно в Полтавской области.
В детстве будущая творческая личность увлекалась карате и футболом. Однако по мере взросления Виталий переключился на музыку и стал заниматься в классе музыкальной школы, учился игре на фортепиано.
Паренек был признан лучшим пианистом на областных выступлениях. В детстве Виталий отличался большим трудолюбием, и это помогло ему добиться успеха. Подросток не пропускал ни одного урока по музыке, и преподаватели пророчили ему отличную музыкальную карьеру. Однако парня ждала иная стезя.
В 12 лет парень стал зарабатывать самостоятельно, поскольку стремился к независимости от папы. Подросток разгружал товар для магазинов и трудился простым уборщиком в почтовом отделении. Однако именно первые заработки дали почувствовать пареньку, что деньги достаются упорным трудом.
Виталий Гогунский мечтал состояться как журналист, поскольку его интересовали новости в стране и в мире, а также увлекало телевидение. Однако судьба уже готовила ему другую дорогу – в сериал.
В юности талантливый паренек вел программу на одном из украинских телеканалов. Прыткий юноша был симпатичен большой зрительской аудитории. Неизменное трудолюбие творческой личности привело к тому, что вскоре Виталий Гогунский оказался на должности телеведущего канала «Россия».
Страсть к телевидению началась у будущего артиста еще в Украине. Неожиданно для всех Виталий Гогунский решил пойти учиться на актера. В планы молодого человека вмешался строгий отец и настоял, чтобы сын получил серьезное образование. Отпрыск поступил в машиностроительный институт и спустя годы показал родителю полученный инженерский диплом.
После окончания машиностроительного ВУЗа вернулись мечты о карьере артиста. Виталий Гогунский отправился покорять Москву и сумел сразу поступить во ВГИК.
ВГИК был окончен юношей в 2007 году. Виталий Гогунский снялся в первом фильме в 2004 году. Виталику досталась роль отпрыска главы крупного концерна. Герой пребывал в постоянном психологическом дискомфорте. Кроме актерской работы, юноша написал песню к данному фильму – пригодилось музыкальное образование.
Далее последовали роли в драматических картинах, а также в небольшом эпизоде - фильм «Грозовые ворота». В общем, когда пришла пора получать диплом, за плечами Гогунского было много ролей в различном кино.
После того, как вышел сериал «Универ», к выпускнику ВУЗа пришла большая популярность. Фильм покорил сердца современной молодежи, и молодого артиста стали узнавать на городских улицах.
С матерью своей дочери Ириной Маирко актер начал серьезные отношения давно. Они долгое время встречались, после рождения дочки расстались. Виталий Гогунский заключил официальный брак с другой женщиной – финансистом Анной. Однако вскоре и эти отношения потерпели крах.
Спустя время молодой человек возобновил свои отношения с Ирой. Родители маленькой Миланы провели совместный отпуск на морском побережье и начали встречаться вновь, а в 2017 году поженились. На свадьбе Виталия Гогунского, кроме друзей, присутствовала и маленькая дочка.
В 2016 году артист был участником проекта «Давай поженимся». Молодой человек примерил новую роль - искал себе невесту и выбирал среди большого количества претенденток. Однако дальнейшие отношения с избранницей Аурикой не сложились.
Виталий Гогунский сыграл много интересных и занятных ролей. О каждой работе знаменитость отзывается очень тепло.
Последние новости – продюсеры Федор Бондарчук и Рудовский Дмитрий запустили фильм «Пузя». Главная роль в проекте досталась Виталику. Знаменитость играет комичного сказочного героя.
Актер старается все свободное время уделять дочери. Артист Виталий Гогунский занимается музыкальной карьерой Миланы.
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