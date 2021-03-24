Встречался с ее сестрой: Гогунский из "Универа" рассказал о крахе первого брака

Звезда сериала "Универ" рассказала о причинах расставания с первой женой Анной Жюсталь. Актер Виталий Гогунский не находил времени на супругу.

Впервые артист отправился в ЗАГС в 2013 году. Избранницей звезды сериала "Универ" стала Анна Жюсталь, которая, по слухам, на тот момент работала в сфере финансов. После бракосочетания Анна рассказывала журналистам, что познакомилась с Виталием Гогунским в 2008 году, но тогда отношения не сложились. Спустя несколько лет судьба вновь свела молодых людей. На этот раз дело дошло до свадьбы.

В свежем интервью Виталий Гогунский поведал, что сначала начал встречаться с сестрой Анны Жюсталь. Этот роман не был долгим. Однажды в кафе он познакомился с самой Анной. По словам звезды сериала "Универ", девушка сразу привлекла его внимание. Она показалась актеру прекрасным человеком.

Жюсталь не собиралась сближаться с Гогунским, о чем прямо ему заявила. Анна не хотела делать больно сестре, которая все еще испытывала чувства к Виталию.

Актер "Универа" проявлял настойчивость. В итоге молодые люди закрутили роман, который привел их в ЗАГС. Влюбленные расписались во Флоренции. По словам Виталия, он и его зазноба были счастливы как дети. В этих отношениях Гогунский узнал, что такое тепло, понимание, спокойствие и поддержка.

Отметим, что на момент свадьбы с Жюсталь у артиста уже был ребенок от бывшей гражданской жены Ирины Маирко. Артист разрывался между дочерью Миланой и любимой Анной. Актера эта ситуация сильно выматывала.

"Мне показалось, что она обделена моим вниманием. Что я слишком люблю дочь", – рассказал актер сериала "Универ".

В апреле 2015 года в СМИ появилась информация о разводе Гогунского и Жюсталь. Чуть более чем через год актер вернулся к Ирине Маирко. В 2017-м звезда сериала "Универ" расписалась с матерью своего ребенка. Этот брак просуществовал всего два года. Ирина и Виталий не смогли расстаться друзьями. С тех пор экс-супруги периодически встречаются в судах.