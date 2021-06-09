Выселила экс-жена: Гогунский из "Универа" остался без крыши над головой

Актер Виталий Гогунский не пошел на мировую.

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский и модель Ирина Маирко развелись в апреле 2019 года. С тех пор экс-супруги находятся в состоянии перманентного конфликта. Манекенщица заявляет, что из актера получился плохой муж, дескать, он поднимал на нее руку и не обеспечивал семью финансово. Кроме того, по словам Ирины, Виталий отказывается платить алименты дочери Милане.

Гогунский слова о домашнем насилии отрицает, между тем сознается, что деньги наследнице действительно не отчисляет. Актер сериала "Универ" считает, что бывшей жене и ребенку ничего не должен, так как при разводе оставил им квартиру, а также раскрученный и доходный ютуб-канал.

Интересы Ирины Маирко в суде представляет известный адвокат Екатерина Гордон. В соцсетях защитница модели сообщила, что в борьбе экс-супругов наметился новый поворот. Накануне столичная Фемида вынесла решение о выселении Виталия Гогунского из квартиры. В спорных апартаментах звезда "Универа" когда-то проживала с женой и дочкой. По словам Гордон, артист "утратил право пользоваться" жильем.

Адвокат отметил, что Виталию предлагали решить вопрос мирно. Юристы компании Гордон связывались с представителями артиста, но их проигнорировали. Сам Гогунский судебное решение, оставившее его без крыши над головой, пока никак не комментировал.

"А в чем он виноват? Эта ситуация какая-то темная", "Квартиры его не лишали, он сам ее на дочь переписал. Просто он там был прописан, вот его и сняли с регистрации через суд", – обсуждают ситуацию вокруг артиста пользователи Сети.