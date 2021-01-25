"Смывала с меня кровь в ванной": экс-супруга Гогунского откровенно об отношениях с дочерью

Бывшие возлюбленные уже достаточно давно публично выясняют отношения, но никак не придут к консенсусу. Ирина Маирко обвиняет Виталия Гогунского в неподобающем поведении. По словам бывшей жены, актер часто поднимал на нее руку и не останавливался даже при дочери.

Пара официально развелась еще в 2019 году. С тех пор скандал продолжается практически постоянно, но сейчас достиг своего пика. Исполнитель одной из главных ролей в сериале "Универ" уверен: бывшая супруга препятствует его общению с любимой дочерью.

"Год не виделся с дочкой. Я от алиментов не отказываюсь. Сейчас в процессе, чтобы встречаться с Миланой, но без хорошего отношения с матерью – отношений с дочерью не будет", – пожаловался артист.

Ирина опровергает эту информацию. Она утверждает, что Милана сама захотела заблокировать папу. "Она видела, когда Виталик поднимал на меня руку. Однажды она реально смывала с меня кровь в ванной. Когда мы с бывшим мужем разговаривали на повышенных тонах, у Миланы случился стресс. Она боится с ним общаться", – поделилась Маирко.

Однако бывшая жена готова помириться с Виталием ради маленькой девочки. Она хочет, чтобы их отношения наладились. Ирина рассказала, что отец не поздравил Милану с днем рождения. "Он в ее жизни был редким гостем всегда. Милана постоянно к нему тянулась, его приход был праздником. Я хочу, чтобы он общался с дочкой", – заверила женщина. "Есть куча переписок, где я говорю, чтобы он приезжал. Я очень хочу показать Милане, что мы – адекватные родители", – добавила бывшая супруга Гогунского.