"Подлым образом заманили": Гогунский из сериала "Универ" обрушился на НТВ после съемок в шоу

Звезда сериала "Универ" записала видеообращение. Актер Виталий Гогунский обвинил телеканал НТВ в клевете.

По словам артиста, на днях свет увидел очередной выпуск передачи "Звезды сошлись". В студию он был приглашен как гость. "Подлым образом заманили на эфир. Смонтировали, так, как это было нужно им", – сказал Виталий Гогунский о шоу. Телевизионщики хотели спровоцировать скандал, считает артист.

Актер сериала "Универ" подчеркнул, что его позвали обсудить уход Бориса Юрьевича Грачевского и прививку от коронавируса. Уже во время записи программы, Гогунский понял, что присутствующие говорят о его личной жизни.

В подтверждение своих слов Виталий обнародовал фрагмент переписки с продюсером проекта "Звезды сошлись". Представитель канала перечислял артисту вопросы, которые будут обсуждаться в эфире. В них не было упоминаний о личных проблемах знаменитости.

"Официально хочу заявить, что все это вранье", – высказался о шоу "Звезды сошлись" Виталий Гогунский. Артист "Универа" добавил, что не пытался увиливать от вопросов. В студии Виталий объяснял свою позицию, но его ответы вырезали на монтаже.

Артист отметил, что вынужден защищаться. Делать это звезда сериала "Универ" собирается законными методами. Видимо, он собирается направить иск в суд.

Как писали "Дни.ру", ранее в эфире шоу НТВ "Секрет на миллион" появилась экс-жена Виталия Гогунского Ирина Маирко. Женщина обвинила артиста в домашнем насилии.