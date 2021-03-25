Мать влезла в разборки Гогунского с бывшей женой

Родительница Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандальный разрыв и сегодняшние отношения сына с Ириной Маирко. Женщина очень надеется, что болезненная ситуация вскоре разрешится.

Изначально родители артиста были против его брака с Ириной Маирко. Мама звезды сериала "Универ" очень переживает из-за конфликта наследника с бывшей избранницей.

Татьяна Александровна в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" отметила, что не поддерживает экс-невестку. Недавно девушка рассказала о побоях со стороны Виталия Гогунского. Кроме того, Ирина заявила, что он не хочет участвовать в воспитании их дочери Миланы.

По словам матери знаменитости, ее внучка – умная и трудолюбивая. В отличие от матери Виталий Гогунский относится к ситуации не столь болезненно. Актер давно привык к сплетням и игнорирует нападки в свой адрес. Звезда считает, что время все расставит по своим местам.

Напомним, брак Виталия Гогунского и Ирины Маирко оказался довольно скандальным. Пара то громко ссорилась, то мирилась. Однажды влюбленные разошлись, но потом снова стали жить вместе. Супруги окончательно расстались летом 2019 года.

Ирина Маирко ранее рассказывала, что все десять лет, которые находилась с артистом, постоянно плакала. По словам женщины, в семье она существовала как мебель. Экс-супруга Виталия Гогунского заявляла, что первой решила прекратить болезненные отношения с актером и ушла от него, любя.