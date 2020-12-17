Звезда "Универа" сообщила о еще одном ребенке Баскова

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский посмеялся над знаменитым блондином. Актер представил общественности отпрыска Николая Баскова.

Гогунский сообщил, что у именитого вокалиста есть ребенок – это любимый кот по кличке Шанель. Питомца Николай Басков завел в середине минувшего лета. Певец души не чает в вислоухом друге и всячески его балует.

Басков часто публикует фотографии любимца в "Инстаграм". Именно в комментариях под свежим снимком Шанель Гогунский высмеял Баскова и его пушистого малыша. "На всю страну такой один", – заметила звезда сериала "Универ". Басков на остроту Гогунского не отреагировал.

Николай Басков уже давно находится в статусе холостяка. После развода с дочерью продюсера Бориса Шпигеля артист так и не наладил личную жизнь. С тех пор прошло более 12 лет. От этого брака у артиста есть сын Бронислав. С мальчиком артист не видится.

По слухам, экс-жена Баскова сделала все возможное, чтобы отдалить того от ребенка – деньги и связи ее отца оказались отличными помощниками в этом вопросе. Отпрыск Баскова не носит его фамилию. Впрочем, точно неизвестно пытался ли артист добиться встреч с мальчиком.

В недавнем интервью 44-летний Николай Басков признался, что с возрастом найти вторую половинку становится сложнее. Артист мечтает встретить человека, который был бы ему опорой, родственной душой.