"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского

Актер Стас Ярушин высказался о скандальном уходе Виталия Гогунского из сериала "Универ".



Сыгравший роль Кузи артист покинул съемочную площадку многосерийки восемь лет назад. Виталию Гогунскому не нравился экранный образ недалекого качка, он жаждал ролей посерьезнее.

Коллега по популярному сериалу с теплотой говорит о работе в "Универе". Он по сей день общается со многими звездами киноленты.



С Виталием Гогунским же у него прохладные отношения. По словам Стаса Ярушина, актер оставил после себя плохое впечатление. Артист напомнил, что уход звезды из проекта был скандальным. По словам знаменитости, он не имеет личных претензий к коллеге, но за коллектив ему до сих пор обидно.

Стас Ярушин отметил, что Виталий Гогунский не доиграл в "Универе" десять серий. "Это непорядочно", – заявил актер. Он пожелал артисту успехов. По словам звезды, они пересекались несколько лет назад на праздниках и лишь здоровались.

Отметим, вскоре зрителей ждет продолжение сериала. "Универ. 10 лет спустя" выйдет на телеканале ТНТ. В новых сериях ситкома будут показаны судьбы прежних персонажей.