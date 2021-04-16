"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского

Сыгравший роль Кузи артист покинул съемочную площадку многосерийки восемь лет назад. Виталию Гогунскому не нравился экранный образ недалекого качка, он жаждал ролей посерьезнее.
Коллега по популярному сериалу с теплотой говорит о работе в "Универе". Он по сей день общается со многими звездами киноленты.
С Виталием Гогунским же у него прохладные отношения. По словам Стаса Ярушина, актер оставил после себя плохое впечатление. Артист напомнил, что уход звезды из проекта был скандальным. По словам знаменитости, он не имеет личных претензий к коллеге, но за коллектив ему до сих пор обидно.
Стас Ярушин отметил, что Виталий Гогунский не доиграл в "Универе" десять серий. "Это непорядочно", – заявил актер. Он пожелал артисту успехов. По словам звезды, они пересекались несколько лет назад на праздниках и лишь здоровались.
Отметим, вскоре зрителей ждет продолжение сериала. "Универ. 10 лет спустя" выйдет на телеканале ТНТ. В новых сериях ситкома будут показаны судьбы прежних персонажей.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Смена религии
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Одна с тремя малышами
Оригинальная БК всегда лучше
Оригинальная БК всегда лучше