Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
11:13
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи
11:12
"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями
11:05
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
10:58
Баснословные деньги: сына пытаются засудить на 100 тысяч долларов за песни Цоя
10:32
"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"
10:18
Россияне могут получить дополнительные выходные в мае – подробности
10:16
Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой
10:01
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище
09:58
"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь
09:58
Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни
09:37
Капризная Пугачева устроила публичную истерику
09:35
По каким странам россияне скучают больше всего
09:19
Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана
08:47
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
08:44
Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова
08:44
Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
08:43
"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую
06:42
"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
21:29
Федосеева-Шукшина набросилась на сына Алибасова после грязных оскорблений
21:14
В Москве автобус протаранил светофор
21:07
В Королеве электричка насмерть сбила мужчину
20:56
Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой
20:08
При пожаре в Липецке погибли 2 человека
19:30
В Москве таксист ударил ножом водителя на парковке
19:14
"Без волос, с очень большим лицом": всплыли шокирующие данные о внешности онкобольной Заворотнюк
19:07
Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
19:06
"Провинциальная учительница": расфуфыренную Волочкову распекли за нелепый наряд
18:51
На юго-востоке Москвы загорелось офисное здание
18:49
"Вплоть до онкологии": врач прокомментировал состояние госпитализированной невестки Валерии
18:30
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
18:19
Дженнифер Лопес рассталась с любовником
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Певица Манижа заявила о грязных домогательствах: Трогали за тело, за гениталии
Сериалы
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского

"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского

Актер Стас Ярушин высказался о скандальном уходе Виталия Гогунского из сериала "Универ".
прочитано 221 раз

Сыгравший роль Кузи артист покинул съемочную площадку многосерийки восемь лет назад. Виталию Гогунскому не нравился экранный образ недалекого качка, он жаждал ролей посерьезнее.

ПО ТЕМЕ

"Подлым образом заманили": Гогунский из сериала "Универ" обрушился на НТВ после съемок в шоу

Вылила ушат грязи и подставила: актер "Универа" разоблачил неблагодарную экс-жену

 Виталий Евгеньевич Гогунский

Виталий Евгеньевич Гогунский актер

Коллега по популярному сериалу с теплотой говорит о работе в "Универе". Он по сей день общается со многими звездами киноленты.

С Виталием Гогунским же у него прохладные отношения. По словам Стаса Ярушина, актер оставил после себя плохое впечатление. Артист напомнил, что уход звезды из проекта был скандальным. По словам знаменитости, он не имеет личных претензий к коллеге, но за коллектив ему до сих пор обидно.

Стас Ярушин отметил, что Виталий Гогунский не доиграл в "Универе" десять серий. "Это непорядочно", – заявил актер. Он пожелал артисту успехов. По словам звезды, они пересекались несколько лет назад на праздниках и лишь здоровались.

Отметим, вскоре зрителей ждет продолжение сериала. "Универ. 10 лет спустя" выйдет на телеканале ТНТ. В новых сериях ситкома будут показаны судьбы прежних персонажей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 12:33 Источник: Ютуб-шоу "Ходят слухи" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Пожаловаться Ответить
Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
1

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской

Пианистку осудили за благое дело
Шоу-бизнес

"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"

Вокруг передачи ходят дурные слухи

Шоу-бизнес

"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями

Женщина рассказала о жутких издевательствах актера
Шоу-бизнес

Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили

Страшное кощунство

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+