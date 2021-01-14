Вылила ушат грязи и подставила: актер "Универа" разоблачил неблагодарную экс-жену

Звезда сериала "Универ" высказалась о конфликте с экс-супругой Ириной Маирко. Виталий Гогунский придерживается позиции, которую считает справедливой.

Некоторое время назад бывшая жена актера из ситкома "Универ" дала откровенное интервью. Ирина Маирко заявила, что Виталий Гогунский отказывается содержать их общую дочь Милану. Более того, актер не поддерживает связь с ребенком.

Наконец ситуацию прокомментировал сам Гогунский. Артист разоблачил экс-зазнобу, которая вылила на него ушат грязи. В рамках популярного шоу Виталий сообщил, что действительно не платит алименты. По словам звезды сериала "Универ", у него с супругой была устная договоренность по этому поводу, а неблагодарная Маирко, своим заявлением подставила его.

Виталий Гогунский отметил, что при разводе оставил жене и дочери все, что имел – столичную квартиру, бизнес, который приносил внушительный пассивный доход. Звезда "Универа" считает, что достаточно сделал для наследницы, на годы вперед обеспечил ее. Кроме того, Ирина официально не подавала на алименты.

Маирко заблокировала номер Гогунского в своем телефоне и телефоне дочери. Связаться с наследницей артист не может. Актеру смешно слышать обвинения в том, что он не заботится об отпрыске.

Актер "Универа" рассказал также, что именно он раскрутил Милану, обеспечил ей путь на сцену. Виталий видел желание наследницы заниматься творчеством, сам он продюсерских амбиций не имел. Гогунский считает, что стал не нужен жене, когда популярность дочери начала приносить деньги.

Сегодня Виталий Гогунский не согласен с тем, каким курсом идет карьера Миланы. Ребенок, по мнению знаменитости, должен исполнять другие песни. "Зайдите в "Инстаграм" дочки – там телемагазин какой-то. Там просто ребенка превращают в золотую антилопу" – рассудил актер сериала "Универ".