"В каждой бочке затычка": Кожевникова сцепилась с бывшей женой Гогунского

Личная жизнь Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале "Универ", стала широко обсуждаема после выступления на телевидении его бывшей супруги Ирины Маирко. В рамках передачи "Секрет на миллион" женщина заявила о подробностях отношений с известным артистом, а также охарактеризовала его как зависимого и безответственного человека. Мария Кожевникова, коллега Виталия Гогунского, обменялась с Ириной Маирко резкими и конфликтными сообщениями, после чего между ними усилились разногласия.
Кожевникова считает, что экс-супруга Гогунского оклеветала бывшего избранника и настроила против него маленькую дочь, а на телевидение пришла ради хайпа. Об этом она публично заявила в соцсети "Инстаграм". "Хотите справедливости – Вы ее получите, я на пределе.", – ответила на обвинения Ирина Маирко и излила артистке правду-матку о бывшем супруге. Женщины кропотливо и активно общались с помощью открытых комментариев, но так и не пришли к мирному соглашению.
Пользователи Сети поддержали Ирину Маирко. "Кожевникова в каждой бочке затычка!", "Куда она лезет, защитница, блин", "С таким папашей и друзьями – и врагов не надо", "Зависть – страшное чувство, прихлебатели Гогунского вам элементарно завидуют.", – выразились комментаторы, которые проследили за общением Ирины Маирко и Марии Кожевниковой.
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