Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление

Бывший губернатор Кемеровской области, председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он признался, что не намерен участвовать в осенних выборах в областной парламент, равно как и становиться членом Совета Федерации.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью больше 20 лет и считает, что разговоры о противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти в регионе не стихнут, если он вновь пойдет на выборы. Политик подчеркнул, что ему "достаточно".

"Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно…", – цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что после ухода с поста главы Кузбасса у нет страха. Наоборот, он нашел плюсы в отказе от власти. По словам Амана Тулеева, после этого человек начинает жить "нормальной жизнью, как живут все порядочные люди". Кроме того, он признался, что не хочет и не видит смысла оставаться в политике.

Кроме того, Аман Тулеев опроверг сведения о том, что он намерен уехать из России на лечение. "У нас же хорошая медицина, хорошие центры у нас здесь, в Кузбассе, и если лечиться, то нужно лечиться здесь, на месте. Потому что тебя знают, отношение другое. А кто ты за границей?", – поделился чиновник.

Напомним, Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора региона после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Однако позже политик получил мандат депутата областного совета. На внеочередной сессии 10 апреля Тулеев был избран на должность председателя парламента Кузбасса. Вступая в новую должность, экс-глава Кузбасса заявил, что "его совесть чиста перед богом". Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.