Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев уедет лечиться за границу. Бывший губернатор региона покинет страну на три-четыре месяца.



Сообщается, что Аман Тулеев отправится за рубеж сразу после инаугурации президента Владимира Путина. По итогам лечения станет понятно, захочет ли чиновник взять на себя ответственность и продолжить работать в регионе или нет, пишет Ura.ru.

Подобные спонтанные решения наталкивают экспертов на определенные мысли, передает "Утро.ru". Так, доцент Высшей школы экономики Александр Кынев считает, что эта история лишний раз подтверждает символическое назначение Тулеева на пост главы регионального Совета народных депутатов. "Когда решение принималось, ставилась четкая задача – это неформальное обязательство перед Тулеевым, которое видимо когда-то были дано, поскольку все депутаты и члены губернаторского корпуса обязаны ему своей карьерой. Ждать от спикера каких-то активных действий не приходится", – считает он.

Напомним, что Тулеев покинул кресло губернатора после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Жертвами страшного пожара стали 79 человек, 64 погибли, из них – 41 ребенок.

Вступая в новую должность, экс-глава Кузбасса заявил, что "его совесть чиста перед богом". Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.

