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Регионы

Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева

Аман Тулеев. Фото: wikipedia.org
Досрочно подал в отставку глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын. Чиновник сделал это 9 апреля.

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По словам Синицына, его заявление депутаты смогут рассмотреть на сессии 10 апреля. На столь решительный шаг Синицын пошел для того, чтобы на эту должность могли избрать бывшего губернатора региона Амана Тулеева.  

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Аман Гумирович Тулеев Экс-губернатор Кемеровской области

"Сегодняшний состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса один миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", – цитирует Синицына РИА Новости. Чиновник напомнил, что Аман Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.

Напомним, что в отставку с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев подал 1 апреля, после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. В страшном пожаре погибли 64 человека, том числе 41 ребенок. Пост руководителя региона Тулеев занимал с 1997 года.

Как писали Dni.Ru, экс-глава получил к пенсии "золотой парашют". В его активах теперь – гигантская дача в сосновом бору и служебный кабинет.

Автор: Людмила Фоканова9 апреля 2018, 08:55
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