Высокопоставленный чиновник принес себя в жертву ради Тулеева
По словам Синицына, его заявление депутаты смогут рассмотреть на сессии 10 апреля. На столь решительный шаг Синицын пошел для того, чтобы на эту должность могли избрать бывшего губернатора региона Амана Тулеева.
"Сегодняшний состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса один миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", – цитирует Синицына РИА Новости. Чиновник напомнил, что Аман Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.
Напомним, что в отставку с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев подал 1 апреля, после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. В страшном пожаре погибли 64 человека, том числе 41 ребенок. Пост руководителя региона Тулеев занимал с 1997 года.
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