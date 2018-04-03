Тулеев получил высокую должность после отставки

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев займет новую должность в регионе. По информации СМИ, политик может занять пост спикера местного законодательного собрания.

Решение о присвоении Тулееву вакантного депутатского мандата было принято во вторник, 3 апреля, на совещании в избирательной комиссии, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на секретаря местного избиркома Михаила Пименова. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", – заявил он.

Издание отмечает, что нынешний председатель регионального парламента Алексей Синицын сложит с себя полномочия уже на следующей неделе. Это произойдет во время очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.

Напомним, 73-летний Тулеев в воскресенье, 1 апреля, сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области, которую возглавлял более 20 лет. Прошение об отставке на имя президента России Владимира Путина глава региона подал спустя несколько дней после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.





Политик заявил, что не может работать с "таким тяжелейшим грузом" на посту губернатора". "Морально нельзя", – сказал он. Тулеев добавил, что считает отставку единственным верным решением в сложившейся ситуации.



Временно исполняющим обязанности главы региона стал заместитель Тулеева – 56-летний Сергей Цивилев. До этого он руководил якутской угольной компанией "Колмар". Новый руководитель региона заявил, что основная его задача на посту главы Кемеровской области – помощь родственникам пострадавших и погибших от пожара.