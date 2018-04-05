"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом

Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии "золотой парашют". В его "активах" теперь – гигантская дача в сосновом бору, служебный кабинет и пожизненный статус.

Аман Гумирович может быть спокоен: его ждет счастливая и безбедная старость. Также у него есть возможность заниматься общественной работой. И все – благодаря закону о "народном губернаторе" Кузбасса. Такое звание кемеровские депутаты присвоили ему в декабре 2011 года.

Экс-глава региона получил в пользование до конца жизни просторную загородную резиденцию. Тулеев имеет 156 тысяч квадратных метров земли, 11 жилых домов и десятки хозблоков, а также целое озеро, сообщает паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно закону, бывший глава региона также будет получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей, которая ежегодно индексирутся с учетом инфляции. Помимо того, он может рассчитывать на отдельный служебный кабинет с помощником "в здании органа исполнительной власти Кемеровской области", где будет заниматься общественной работой, передает Znak.com.

Кроме того, за Тулеевым и его супругой пожизненно сохраняется жилье в селе Мазурово. Это действующая охраняемая загородная резиденция губернатора, которая находится в собственности Кемеровской области.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают условия "золотого парашюта" не только чересчур щедрыми, но и не соответствующими российскому законодательству. "Нас возмущает этот закон. Фактически депутаты сделали подарок дедушке. Да, Аман Тулеев много чего сделал для региона хорошего. Но такой солидный "золотой парашют" вызывает многочисленные вопросы", – отметил член кемеровского штаба ОНФ Максим Учватов.

Напомним, о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, стало известно 1 апреля. Он объяснил, что не может оставаться на своем посту после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".