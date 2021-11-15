"Манижа хочет больше": певица обвела жениха вокруг пальца?

Манижа сделала объявление в "Инстаграме", которое удивило поклонников. Однако астролог Мирослава Коллавини утверждает, что все не так радостно.

Манижа – активный пользователь социальных сетей. Участница "Евровидения-2020" часто выкладывает фотографии и видео, а также рассказывает, что происходит у нее в жизни. Личным она никогда не делилась. Все изменилось сегодня.

Оказалось, молодой человек брюнетки Ладо Кватания сделал предложение своей возлюбленной. Конечно, девушка согласилась. Об этом будущая жена сообщила поклонникам сама.

"Пока сложно давать прогноз на счастливое замужество Манижи, потому что мы сейчас имеем достаточно не стабильную ситуацию на фоне внешней эйфории. Этого брака Манижа хочет больше, чем Ладо. Скорей всего, Манижа Ладо технично подвела к тому, чтобы он сделал предложение. Это правильно, умная женщина не ждет, пока мужчина бросит мир к ее ногам", – сделала шокирующее заявление Мирослава Коллавини.

Астролог уверен, что нужно время, чтобы все успокоилось. Чуть позже уже станет понятно, что ждет молодую пару в будущем. Вряд ли Манижа обвела своего жениха вокруг пальца и сделала все, чтобы он предложил ей выйти за него, ведь они оба выглядят безумно счастливыми.

"Тут проблема в их творчестве. Манижа сейчас входит в период застоя в своем творчестве, а у Ладо будет множество предложений, у него резкий такой скачок. Вот здесь у них возможны конфликты, недопонимания, возможно, даже ревность со стороны Манижи, потому что Ладо работает с очень интересными женщинами", – дал свой комментарий эксперт.