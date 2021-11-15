Стало известно о скорой свадьбе певицы Манижи

Радостным известием звезда поделилась в "Сторис" своего микроблога. Она опубликовала фото с будущим мужем. На безымянном пальце правой руки артистки красуется колечко. Снимок прямо-таки пропитан любовью: на нем певица Манижа светится от счастья, а избранник целует ее.
Представительница России на "Евровидении-2021" подписала кадр лаконично: "Я сказала да". В Сети гадают, кто же станет будущим супругом знаменитости. Предполагают, что это режиссер Ладо Кватания. Ведь именно от него певица Манижа летом этого года получила предложение руки и сердца.
Свой роман чета не афиширует. Однако о том, что они встречаются, стало известно весной. Тогда вокалистка намекнула на то, что ее сердце занято. Певица Манижа рассказывала, что ее избранник тоже принадлежит к творческой профессии.
Напомним, Ладо Кватания срежиссировал номер певицы Манижи на композицию "Russian woman". С ней артистка заняла девятое место на международном музыкальном конкурсе. Кроме того, Кватания нередко сотрудничает с рэперами Хаски и OXXXYMIRON. Режиссер окончил РАТИ-ГИТИС в 2009 году. Не так давно он взялся за полнометражный фильм.