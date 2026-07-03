Сбежала из России и прячет ребенка: Муцениеце устроила переполох неожиданным отъездом

Популярная актриса внезапно покинула Россию, прихватив с собой детей.



Агата Муцениеце умеет держать публику в напряжении. Едва в прессе утихли обсуждения ее громкого развода с Павлом Прилучным и последующих судебных баталий за алименты, как звезда подкинула новый повод для пересудов. Актриса собрала чемоданы и улетела на свою историческую родину — в Латвию. Сейчас артистка вовсю наслаждается долгожданным отпуском в Риге, позирует на пляже Юрмалы и скупает брендовые вещи в местных бутиках. Об этом Агата с восторгом рассказывает в соцсетях.

Рядом с ней — ее старшие наследники, 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия. Дети, рожденные в браке с "Мажором" Павлом Прилучным, с самого младенчества привыкли к прицелам камер. Агата с удовольствием делится их успехами, показывает забавные видео и берет с собой на красные дорожки. Но в этой поездке бдительные поклонники заподозрили присутствие еще одного пассажира, которого актриса упорно скрывает от посторонних глаз.

Речь идет о младшей дочери Агаты, которая появилась на свет в конце прошлого года от известного музыканта Петра Дранги, за которого Муцениеце вышла замуж. Закулисье отечественного шоу-бизнеса до сих пор теряется в догадках, почему звездная мама устроила вокруг новорожденной настоящий заговор молчания. Актриса не показала ни одного снимка крохи и никогда не упоминает о ней в своих публикациях.

В светской тусовке вовсю обсуждают эту загадочную секретность. Сама Агата лишь отшучивается, заявляя, что с некоторых пор решила оберегать свое личное пространство от чужих глаз. "Счастье любит тишину" — эта банальная фраза стала главным девизом некогда очень откровенной звезды. Однако фанаты уверены: дело тут совсем в другом. Возможно, актриса боится сглаза или просто ждет выгодного предложения от глянцевого журнала, чтобы продать первые снимки малышки за солидный гонорар.

Не исключено, что поездка в Ригу — это попытка скрыться от навязчивого внимания московских фотографов. В Латвии Агата чувствует себя в безопасности. Здесь живет ее мама, здесь прошло ее детство. Прогулки у прохладного Балтийского моря, свежий воздух и тишина помогают восстановить силы после тяжелого рабочего сезона. Но даже на рижских пляжах актрисе не удается полностью расслабиться — поклонники то и дело пытаются разглядеть в ее окружении детскую коляску.

Пока Агата хранит молчание, интрига только нарастает. В Сети спорят, на кого больше похожа таинственная девочка — на маму-актрису или на папу-виртуоза Петра Дрангу. Рано или поздно звезде придется представить наследницу публике, но пока она предпочитает наслаждаться материнством вдали от вспышек столичных камер, оставляя фанатам лишь простор для фантазии.