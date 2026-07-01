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Среда 1 июля

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"Двери всегда раскрыты": Прилучный рассказал о жизни по соседству с бывшей

"Двери всегда раскрыты": Прилучный рассказал о жизни по соседству с бывшей
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Многолетняя битва двух самых ярких звезд экрана, за которой с замиранием сердца следила вся страна, завершилась неожиданным и очень личным признанием.

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в 2020 году напоминал настоящий триллер с элементами драмы. Вся страна в прямом эфире наблюдала за крушением "идеальной семьи". Обвинения в домашнем насилии, горькие слезы в социальных сетях, громкие жалобы на неадекватное поведение и бесконечные судебные иски — казалось, эти двое никогда не смогут даже дышать одним воздухом. Настоящий кошмар развернулся вокруг общих детей: сын Тимофей в какой-то момент переехал к отцу и, как шептались в кулуарах, наотрез отказывался видеться с матерью. Но время, как известно, лучший лекарь и самый непредсказуемый сценарист.

Сегодня страсти наконец улеглись, а вчерашние враги сменили гнев на милость. Бывшие супруги не просто нашли в себе силы простить старые обиды, но и выстроили новую, весьма необычную систему отношений. Оказалось, что "Мажор" и его бывшая избранница теперь живут практически по соседству. Это позволило им создать для наследников атмосферу, о которой мечтают многие разведенные пары, сохранив при этом светский лоск и достоинство.

После того как Агата Муцениеце обрела новое женское счастье в браке с известным музыкантом Петром Дрангой и родила дочь, ее жизнь круто изменилась. Семья обосновалась в роскошном коттеджном поселке "Княжье озеро" на Новорижском шоссе. Это место — настоящий оазис для избранных: здесь по соседству прогуливаются Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Сама Агата признается, что до сих пор с трудом верит в реальность происходящего. "Мне кажется, мы умерли и попали в рай. Все настолько красиво, что даже нереально", — восторженно делится актриса своими эмоциями от нового дома.

Павел Прилучный тоже не остался в стороне от тренда на загородную жизнь. Он счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян, которая подарила ему сына Микаэля. Теперь Мия и Тимофей могут в любой момент прийти в гости к отцу.

"Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери всегда раскрыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи", — сообщил артист в интервью.

Шоу-бизнес в Telegram

1 июля 2026, 11:06
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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