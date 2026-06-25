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Четверг 25 июня

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Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег

Многодетная Муцениеце заговорила о жесткой нехватке денег
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Роскошная жизнь в столице требует колоссальных вложений, и популярная актриса Агата Муцениеце на своем примере доказала, что даже миллионные доходы не гарантируют уверенности в завтрашнем дне.

Многодетная мама Агата Муцениеце, которая теперь светится от счастья рядом с новым супругом, известным и весьма обеспеченным музыкантом Петром Дрангой, решилась на предельно откровенный разговор о семейном бюджете. Казалось бы, в этой семье есть все: любовь, признание, солидные гонорары обоих супругов и регулярные алименты от бывшего мужа, звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Однако даже с таким внушительным финансовым тылом Агата признается, что жизнь в Москве обходится ей в целое состояние, а деньги тают с космической скоростью.

Актриса открыто заявила, что зарабатывает более одного миллиона рублей в месяц. Для большинства людей эта сумма кажется пределом мечтаний, но для многодетной мамы в мегаполисе это лишь базовые расходы. Муцениеце убеждена: если у тебя большая семья, в столице нужно крутиться на пределе возможностей, чтобы дать наследникам все самое лучшее.

Практически весь свой личный доход звезда полностью тратит на нужды троих детей. От первого брака с Павлом Прилучным у нее подрастают сын Тимофей и дочь Мия, а в союзе с Петром Дрангой артистка родила очаровательную малышку Веру. Появление третьего ребенка лишь увеличило нагрузку на семейный бюджет, который теперь трещит по швам.

"Я поняла, что все свои деньги трачу на кружки, одежду, продукты, книги, оплачиваю школу детям. У меня все деньги уходят на них. Это больше миллиона рублей в месяц, ну, миллион точно", — разоткровенничалась Агата.

Основная часть трат уходит на старших детей — элитная частная школа, профессиональные спортивные секции, развивающие кружки и репетиторы стоят в Москве баснословных денег. Добавьте к этому качественное питание, покупку брендовой одежды, которая горит на подростках, и медицинское обслуживание. Для маленькой Веры тоже требуется немало: лучшие няни, детские товары премиум-класса и развивающие программы с пеленок.

Несмотря на то, что Петр Дранга полностью обеспечивает семью и ни в чем не отказывает супруге, Агата предпочитает оставаться финансово независимой и самостоятельно оплачивать счета старших детей. Судебные тяжбы с Павлом Прилучным из-за алиментов на Тимофея и Мию тянулись долго, но даже отвоеванные у бывшего мужа выплаты полностью растворяются в повседневных расходах.

Поклонники поражаются работоспособности Муцениеце, которая успевает сниматься в кино, играть в театре, вести блоги и при этом оставаться любящей женой и заботливой мамой для троих детей. Очевидно, что статус многодетной мамы обязывает актрису держать высокую планку, и снижать обороты она не собирается. Жизнь на широкую ногу в компании успешного музыканта требует больших вложений, но Агата уверена, что улыбки ее детей стоят каждого заработанного и потраченного миллиона.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2026, 18:20
Агата Муцениеце. Фото: Youtube / @samamenshova
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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