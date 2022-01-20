"Будем бороться!": беременная звезда "Дома-2" сообщила страшную новость

25-летняя звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель совсем скоро родит второго ребенка. Беременность омрачила неприятная ситуация.



Ожидается, что Алена Рапунцель родит от своего супруга, 23-летнего Ильи Семина, уже в марте. Для женщины это второй ребенок. Первого сына Богдана она родила два года назад от коллеги по "Дому-2" Ильи Яббарова.

В своем "Инстаграм" Рапунцель активно делится впечатлениями о второй беременности и рассказывает подписчикам свежие новости. На днях она сообщила страшную весть: у нее появились растяжки! Такое у нее впервые. "Будем бороться!" – отметила девушка. И это на поздних сроках беременности, удивляется Алена Рапунцель. При этом она набрала всего десять килограммов, что укладывается в норму.

Из-за неприятности Алена Рапунцель решила, что пора полностью отказываться от сладкого и избегать сильного набор веса.

Для того, чтобы избежать дальнейших растяжек, Рапунцель пользуется уходовой косметикой. Также она планирует сразу после родов купить утягивающий корсет и носить его сразу после рождения малыша. По мнению Рапунцель, это поможет ей быстрее вернуться в прежнюю форму.

Напомним, недавно Рапунцель пожаловалась подписчикам на то, что у нее начались сильные боли и колики в животе. Из-за этого она не смогла поехать на КТГ.