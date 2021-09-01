Беременная Рапунцель пожаловалась на травлю сестры

Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель пожаловалась на свою родственницу за то, что та вынесла их конфликт на публику.

По мнению девушки, семейные ссоры надо обсуждать лично, а не вываливать грязное белье напоказ. После скандала между сестрами они перестали общаться.

Ольга Рапунцель обвинила Алену в том, что та сотрудничает с ее недругами ради своей выгоды. Она назвала младшую сестру предательницей.

В свою очередь экс-участница шоу "Дом-2" ответила на нападки. Она не считает себя виноватой, поэтому не собирается идти навстречу родственнице. Алена Рапунцель заявила, что все обвинения в ее адрес от Ольги — ложь. При этом ранее она признавалась, что конфликт в семье ее сильно расстраивает.

В сторис своего инстаграм-аккаунта беременная блогерша осудила Ольгу и ее муж Дмитрия за то, что они выставляют их разногласия на всеобщее обозрение. По мнению Алены, если у сестры есть вопросы к ней, то она всегда может ей позвонить.

Кроме того, Алена Рапунцель пожаловалась, что сестра натравила на нее своих поклонников, которые пишут девушке сообщения с проклятиями. Также, по словам блогерши, Ольга везде ее заблокировала.

Напомним, ранее из-за сильных переживаний у Алены была угроза выкидыша. Звезду телестройки отвезли в больницу. Позже она успокоила поклонников, сообщив, что с ее ребенком сейчас все хорошо.