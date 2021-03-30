Пришлись не ко двору: Рапунцель с мужем выгнали из "Дома-2" поганой метлой

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко не смогли пройти кастинг в новый сезон шоу "Дом-2". Их кандидатуры не стали рассматривать.

Совсем скоро в эфир выйдет обновленный формат шоу "Дом-2", где одинокие сердца ищут друг друга. Многие "старички" проекта захотели продолжить строить любовь под камерами, но им не выдалась такая возможность. На телестройке произошли серьезные изменения, а требования к участникам стали более строгими и отчетливыми. В связи с этим Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитриенко не вошли в число новых героев шоу. Выяснилось, что руководство "Дома-2" отказало семейной паре в дальнейшем сотрудничестве.

Дмитрий Дмитриенко сообщил в инстаграм-канале о том, что надежды его близких рухнули в пух и прах. Звездный мужчина планировал сниматься в "Доме-2" вместе с супругой и двумя маленькими детьми, но ему дали от ворот поворот. Семейству Ольги Рапунцель не дали ни единого шанса и не предложили пройти кастинг повторно. "Нам не нужны бывшие участники, которые уже построили семьи", — ответили Дмитриенко руководители телестройки.

Известно, что среди новых людей на проекте будут и уже прославленные персоны "Дома-2", получившие признание зрителей. Шоу будут показывать на канале "Ю" вместо привычного "ТНТ". По словам Ольги Орловой, ведущие на телестройке останутся прежними. Поклонники с нетерпением ждут сенсационного выхода "Дома-2" в эфир, чтобы вновь следить за чужой личной жизнью.