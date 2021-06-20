"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"

Ольга Рапунцель рассказала о закулисье шоу "Дом-2". Бывшая участница телестройки вспоминает проект, как страшный сон.

Бывшие участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко довольствуются семейной жизнью вдали от многочисленных камер. Несколько лет на проекте оказались для них сложной задачей. Сейчас пара нисколько не жалеет, что телестройка осталась в прошлом. Ольга Рапунцель сделала сенсационное признание о происходящем на "Доме-2" в своем "Инстаграм".

По словам женщины, проект стал для ее семьи клеймом. Теперь ее с мужем постоянно связывают с "Домом-2", хотя их отношения далеки от того, что показывали на экранах. Ольга Рапунцель признается: проект сделал жизнь только хуже. "Нас оболгали, вечно пытались сделать виноватыми, образы какие-то хотели присвоить", — выразилась популярная брюнетка. Рапунцель добавила, что за кадром им объясняли, когда следует устроить эмоциональный взрыв для зрителей.

Знаменитость отметила, что она и Дмитрий Дмитриенко были очень колоритными участниками, поэтому редакторы держались за них ради высоких рейтингов. Бесконечные инсценировки, вранье и актерская игра на проекте стали для пары необходимостью. Тем не менее Ольга Рапунцель простила тех, кто превратил их с мужем в пленников телестройки. "У них больная любовь к нам. Мы на проекте были пять лет, а сейчас стали заложниками той или иной ситуации", — выразилась звезда шоу "Дом-2".

Напомним, Дмитрий Дмитриенко сообщал фанатам о попытке вернуться на проект. Однако, по словам мужчины, его семье дали от ворот поворот, так как шоу "Дом-2" не принимало в новый состав бывших участников, которые уже построили любовь.