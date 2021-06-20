"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"

Бывшие участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко довольствуются семейной жизнью вдали от многочисленных камер. Несколько лет на проекте оказались для них сложной задачей. Сейчас пара нисколько не жалеет, что телестройка осталась в прошлом. Ольга Рапунцель сделала сенсационное признание о происходящем на "Доме-2" в своем "Инстаграм".
По словам женщины, проект стал для ее семьи клеймом. Теперь ее с мужем постоянно связывают с "Домом-2", хотя их отношения далеки от того, что показывали на экранах. Ольга Рапунцель признается: проект сделал жизнь только хуже. "Нас оболгали, вечно пытались сделать виноватыми, образы какие-то хотели присвоить", — выразилась популярная брюнетка. Рапунцель добавила, что за кадром им объясняли, когда следует устроить эмоциональный взрыв для зрителей.
Знаменитость отметила, что она и Дмитрий Дмитриенко были очень колоритными участниками, поэтому редакторы держались за них ради высоких рейтингов. Бесконечные инсценировки, вранье и актерская игра на проекте стали для пары необходимостью. Тем не менее Ольга Рапунцель простила тех, кто превратил их с мужем в пленников телестройки. "У них больная любовь к нам. Мы на проекте были пять лет, а сейчас стали заложниками той или иной ситуации", — выразилась звезда шоу "Дом-2".
Напомним, Дмитрий Дмитриенко сообщал фанатам о попытке вернуться на проект. Однако, по словам мужчины, его семье дали от ворот поворот, так как шоу "Дом-2" не принимало в новый состав бывших участников, которые уже построили любовь.
Популярные темы форума
Окрошка на квасе или на кефире?
Встреча Путина и Байдена
Окрошка на кефире или беседа сдохла.
Гадалка
Коррупция победила гражданина России
Смарт-трик работа для девушки 18 лет, что никто не обсуждает вопрос
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?