Оставшаяся у разбитого корыта с двумя детьми звезда "Дома-2" вынуждена нюхать подвальную пыль

25-летняя звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель недавно стала матерью во второй раз. У нее есть старший сын Богдан от коллеги по скандальному реалити Ильи Яббарова и полугодовалый сын Святослав от Ильи Семина. Несмотря на рождение ребенка, летом этого года пара распалась. Сейчас девушка одна.
На днях Алена Рапунцель вместе с детьми переехала в новую роскошную квартиру в центре Москвы. Пользуясь свободным временем, в своем аккаунте девушка решила пообщаться с поклонниками и ответить на вопросы. Оказывается, после беременности у звезды шоу "Дом-2" Рапунцель осталась странная привычка, которая никуда не исчезла. Речь идет о запахе работающего пылесоса, который безумно ей нравится. Многие не понимают, как может нравиться какая-то напоминающая подвальную пыль.
Напомним, мать Алены Рапунцель Татьяна Владимировна осталась жить в своей квартире. Некоторым показалось странным то, что девушка решила съехать от матери, которая помогала ей с детьми. По словам Алены Рапунцель, ей просто захотелось самостоятельности. При этом она финансово помогает маме. Также в разговоре с поклонниками звезда шоу "Дом-2" рассказала, что наладила нормальные отношения с отцами обоих своих сыновей.