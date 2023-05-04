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Четверг 4 мая

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"Бил и душил на глазах у детей": Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей

"Бил и душил на глазах у детей": Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей
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В дело вмешались правоохранительные органы.

Бывшая звезда шоу "Дом-2" Дмитрий Дмитренко написал заявление в полицию о том, что его жена Ольга Рапунцель не дает ему с дочерьми. По словам Дмитриенко, он пытался зайти домой, но ему никто не открыл. В результате он вызвал МВД, рассказал Дмитрий.

При этом сама Ольгя Рапунцель слова мужа опровергает. Она заявила, что сказанное Дмитрием абсолютная ложь. Более того, она рассказала, что никакую полицию никто не вызывал.

Так или иначе, ситуация спорная, и без суда здесь явно не разобраться. По мнению адвоката Ильи Титова, Рапунцель не имеет права запрещать супругу видеться с детьми без решения судьи.

"Если у родителя есть конфликт по поводу именно детей и порядка общения с ними, то тогда необходимо обращаться в суд, и этот вопрос решается в судебном порядке", – рассказал правооранитель в беседе с Пятым каналом.

Напомним, Ольга Рапунцель и ее возлюбленный сыграли свадьбу в 1017 году. Вскоре звезда шоу "Дом-2" родила от супруга двух дочерей. После заключения брака пара приняла решение покинуть проект "Дом-2", однако популярность никуда не исчезла, и поклонники продолжали за ними наблюдать в соцсетях.

Несколько лет назад стало известно, что брак Рапунцель и ее мужа трещит по швам. Рапунцель обвинила мужа в рукоприкладстве и вызвала полицию. Однако о разводе тогда никто не говорил. Теперь же пара на грани расставания. По словам Ольги, муж оскорблял ее и душил на глазах у детей.

4 мая 2023, 18:20
Полиция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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