Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную

Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель отреагировала на информацию о том, что они с мужем решили сменить крестную мать для своих наследниц.

Звезда телестройки заверила в сторис своего инстаграм-аккаунта, что это ложь. По ее словам, они с Дмитрием Дмитренко не ссорились с Натальей Тиллаевой, которая крестила их дочерей – Василису и Софию.

Женщина была редактором проекта "Бородина против Бузовой". Но в начале августа в Сети появились слухи о том, что пара намерена больше не общаться с крестной дочек из-за того, что та не поздравила крестницу с днем рождения. Об этом рассказала экс-продюсер шоу "Бородина против Бузовой" Татьяна Светлова.

Ольга Рапунцель поспешили оправдаться. Она заверила, что никогда не говорила о желании сменить девочкам крестную мать и не ссорилась с Натальей Тиллаевой. Звезда телестройки заявила, что двери из дома всегда для нее открыты, но сама женщина почему-то перестала с ними общаться.

Напомним, зимой прошлого года звездная пара ушла со скандалом с шоу "Дом-2". Причиной стали обвинения в нахлебничестве в адрес Ольги Рапунцель и ее мужа. У супругов уже была однокомнатная квартира, но они решили снимать жилье попросторнее.