Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
08:22
Бедная Валечка: утонувшую через год могилу Легкоступовой обнаружили не сразу
06:45
Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную
04:37
К чему снится путешествие
02:18
Грудь напоказ: Елена Летучая разделась ради мужа
00:14
"Зря старается": прощающей измены Решетовой дали под дых
21:56
Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина
21:49
В карму не имеющего имени новорожденного ребенка Арзамасовой и Авербуха вторглись посторонние
21:36
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
21:04
В Москве аферистка выманила у женатых мужчин миллион рублей
20:52
На востоке Москвы в результате аварии пострадали мужчина и ребенок
20:42
Растрепанная Арзамасова показала себя после родов
20:27
Под Севастополем сожгли машину стоимостью 31 миллион рублей
20:01
На юге Москвы произошла авария с участием Porsche
19:38
В Стерлитамаке женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома
18:59
Писатель Прилепин предсказал властям Украины незавидное будущее: Бегство из страны
18:46
В Подмосковье на речном судне обнаружили нарколабораторию
18:12
Храбрец и любимец женщин: все романы звезды сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола
17:52
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
17:44
Вернувшаяся с того света МакSим показала домашнее фото
17:23
В Солнечногорске после гибели ребенка при пожаре возбудили уголовное дело
17:17
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием
17:08
Танцор певицы Нади Дорофеевой очнулся после зверского избиения
16:54
В Сети появился леденящий душу трейлер нового сериала "Коса"
16:35
В роскошную квартиру Орбакайте в Москве попали чужие
16:34
83-летний Кончаловский вызвал ажиотаж словами о жене
16:08
В чем мать родила: звезда Голливуда купалась голой на глазах у шокированных отдыхающих
15:59
Помощница резко отреагировала на известие о реабилитации МакSим в спеццентре
15:59
Дочь Глаголевой не находит себе места из-за трагедии: Страшно
15:51
"Скоро увидимся!": стало известно о воссоединении Решетовой с близким человеком
15:42
В одном из отелей Барселоны произошел взрыв
15:29
"Очень жаль": Бабкина отвернулась от жаждущего встречи народа
15:28
Бывший муж Анфисы Чеховой рассекретил нового сына
15:18
Слово на букву "г": Галкина жестко разнесли после скандального заявления
15:17
На сцену нового сезона "Голос" выйдут электромонтер и дознаватель
15:16
В Красноярске пьяный пенсионер повредил десятки машин куском асфальта
15:14
Элайджа Вуд в бешенстве: почему сериал "Властелин колец" отказались снимать в Новой Зеландии
14:45
В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор
14:41
Недавно выписанной из больницы МакSим снова потребовалась медпомощь
14:36
Вскрылась неприятная правда о разводе Бородиной: Очень больно
14:35
Оксана Федорова рассказала правду о третьей беременности
14:19
Подарила должность: вспылили неожиданные данные о молодом муже Мироновой
14:12
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
14:03
После столкновения баржи и катера под Самарой пропали четверо человек
13:56
Нестареющая 72-летняя Пугачева шокировала россиян своим видом: Завидуйте молча!
13:55
Появились подробности утех Агутина: С нами были ш****
13:26
Трамп потребовал отставки Байдена из-за событий в Афганистане
13:23
Блокада, смерть родных, измена любимого: через что прошла звезда советского кино Любовь Соколова
13:19
"Любовью так и брызжет": Козловский и его малышка произвели фурор
13:18
Многодетные семьи смогут получить деньги на учебу в колледже или ВУЗе
12:47
Лидер НАУ Латушко предложил отправить Лукашенко под Гаагский трибунал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больная женщина": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина
Бузову назвали оружием массового поражения
Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой
Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную

Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную

Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель отреагировала на информацию о том, что они с мужем решили сменить крестную мать для своих наследниц.
прочитано 316 раз

Звезда телестройки заверила в сторис своего инстаграм-аккаунта, что это ложь. По ее словам, они с Дмитрием Дмитренко не ссорились с Натальей Тиллаевой, которая крестила их дочерей – Василису и Софию.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Дома-2" Рапунцель ищет своим детям новую мать

 Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Женщина была редактором проекта "Бородина против Бузовой". Но в начале августа в Сети появились слухи о том, что пара намерена больше не общаться с крестной дочек из-за того, что та не поздравила крестницу с днем рождения. Об этом рассказала экс-продюсер шоу "Бородина против Бузовой" Татьяна Светлова.

Ольга Рапунцель поспешили оправдаться. Она заверила, что никогда не говорила о желании сменить девочкам крестную мать и не ссорилась с Натальей Тиллаевой. Звезда телестройки заявила, что двери из дома всегда для нее открыты, но сама женщина почему-то перестала с ними общаться.

Напомним, зимой прошлого года звездная пара ушла со скандалом с шоу "Дом-2". Причиной стали обвинения в нахлебничестве в адрес Ольги Рапунцель и ее мужа. У супругов уже была однокомнатная квартира, но они решили снимать жилье попросторнее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Рапунцель. Фото: ютуб-канал "Интервью Вокруг ТВ"
Автор: 17 августа 2021, 06:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Испугался, Горгона": Долина без единой морщинки на лице вызвала оторопь

Певица предстала в необычном образе
Шоу-бизнес

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой

Примадонну и Галкина разоблачили
Сериалы

Горько видеть таким: народ молится за сдавшего на фоне болезни Балуева

У актера проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

Появились подробности утех Агутина: С нами были ш****

Исполнителя вывели на чистую воду

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+