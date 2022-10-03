Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни

Алена Рапунцель дважды попытала счастья в любви под прицелами телекамер. Отношения не удались, оставив ее воспитывать двоих маленьких сыновей. Вчера Алена поделилась многообещающими переменами в личной жизни.



Алена Рапунцель, которая когда-то пришла на "Дом-2" вслед за своей сестрой, уже давно стала самостоятельной звездой. Ее имя знают как те, кто до сих пор собираются у телеэкранов, так и те, кто давно уже перестал смотреть телестройку.

Заслугой такого карьерного взлета стали, в том числе, и любовные отношения, в которых состояла Алена. Вначале она встречалась с Ильей Яббаровым, от которого впоследствии даже родила сына Богдана. Отношения, увы, не сложились, поэтому молодая мама решила вновь попытать счастья. Теперь ее избранником стал Илья Семин, за которого она вышла замуж и также подарила сына. К сожалению, и эта лодка любви разбилась, оставив девушку теперь уже с двумя детьми.



До недавнего времени девушка жила вместе с мамой. Вдвоем было проще ухаживать за мальчиками, которым, напомним, всего 3 и 1,5 года. Квартира родительницы находилась в спальном районе Москвы, поэтому Алене было очень неудобно добираться до центра, где постоянно проходят презентации и встречи.

Вчера в своем личном блоге Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни. От своей мамы она съехала, поселившись в квартире с шикарным видом на Москва-сити. Теперь девушка может сказать: живу в сердце столицы.

Переезд оказался для Алены очень волнительным: теперь она будет отвечать за свою свою маленькую семью. Но поклонники уверены: она справится. Вряд ли самостоятельное проживание будет более волнительно, чем круглосуточное нахождение под телекамерами.

