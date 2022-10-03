Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Понедельник
3 октября
Лента новостей
17:05
Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы
16:57
Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из "ВИА Гра"
16:21
Хотели пожениться и провести вместе старость: что случилось с американской невестой Моисеева
16:11
Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни
15:58
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
15:04
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
15:01
В Ленобласти при ДТП пострадал иностранец
14:59
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
14:52
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
14:49
Публика не обрадовалась возвращению: Ревву погнали со сцены под свист
14:47
"Бомбическая красотка": Родившая скромница Арзамасова продемонстрировала голый живот
14:47
На частном борту: названа причина повторного бегства Пугачевой из России
14:45
В Петербурге загорелись две иномарки
14:42
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
14:19
В Ленобласти пьяный начальник отдела полиции разбил 3 чужих машины
14:11
В Казани мужчина попал под колеса автомобиля каршеринга
14:01
"Распространяю фейки": Собчак отреагировала на потенциальное уголовное дело
13:38
Брухунова проболталась о побеге из дома после объявления о разрыве с Петросяном: Вызывает отвращение
13:22
Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи
13:20
"Я туда": Перед загадочным исчезновением в море выпускник "Фабрики звезд" вел себя странно
13:08
Похоронил единственную дочь и бросил жену ради Цымбалюк-Романовской: непростая судьба Джигарханяна
13:00
Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев
12:52
"В составе преступной группы": полиция решила наказать Собчак по уголовной статье
12:42
"В шоком состоянии": подруга Киркорова о последней встрече с пропавшим в Сочи Легостаевым
12:30
Кудрявцева рассталась с партнером: Упустили нашу любовь
12:24
Можно ли снизить ставку по ипотеке в Сбербанке?
12:17
"Живот накладной!": оголившуюся на яхте беременную Орлову с позором разоблачили
11:39
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
11:27
Садальский смешал Цискаридзе с грязью: Позор по блату
11:19
Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов
11:17
"Хочется жить": Рассказавший о раке престарелый Петросян припал к бокалу
11:11
"Чем-то болею": Подурневшая звезда "Кривого зеркала" рассказала о глистах
10:35
"Мой путь лежит дальше": Тайно слинявшая из России Андреева вышла на связь
10:29
"Вопрос решался на высшем уровне": оцененная в миллионы могила Моисеева стала причиной скандала
10:12
Цена замка сильно завышена: риелтор предсказал полный провал Пугачевой
10:04
Особняк на Рублевке и элитная школа для внуков: Назван доход Надежды Бабкиной
09:34
Показавший ребенка после роддома счастливый папаша Ягудин принимает поздравления: Растите здоровыми!
09:33
"Жить и идти дальше": сдавшаяся Седокова призналась в похождениях мужа
09:21
Нехорошая квартира: какие риски могут возникнуть при покупке "вторички"
08:55
Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева
08:43
За пять лет "вторичка" подорожала на 27%
08:43
"Сердце разрывается": вид изможденной беременной Кати Гордон под капельницей напугал россиян
05:57
Завтрак Кристины Орбакайте: рецепт гречневой каши для всей семьи
04:16
"Обида и бессилие": лишившуюся политической силы Пугачеву отправили в отстойник
02:03
"Я получила огромное удовольствие": Долина облизала смазливого Милохина на глазах у всех
00:03
Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября
22:20
"Омлет по-Ширвиндтовски": Михаил Ширвиндт поделился рецептом вкусного блюда
21:26
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
20:08
"Откосившие" от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин
19:22
"Он был моей сестрой": Лолита пришла к гробу Моисеева с голубым венком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Руки не для скуки: голый Панин снял ласки на камеру
Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России
Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?
Совесть мучает безутешного Преснякова каждую секунду: Виноват
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни

Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни

Алена Рапунцель дважды попытала счастья в любви под прицелами телекамер. Отношения не удались, оставив ее воспитывать двоих маленьких сыновей. Вчера Алена поделилась многообещающими переменами в личной жизни.
прочитано 255 раз

Алена Рапунцель, которая когда-то пришла на "Дом-2" вслед за своей сестрой, уже давно стала самостоятельной звездой. Ее имя знают как те, кто до сих пор собираются у телеэкранов, так и те, кто давно уже перестал смотреть телестройку.

ПО ТЕМЕ

"Это сложнее": Брошенная мужем-стриптизером после родов звезда "Дома-2" Рапунцель страдает из-за развода

Родившая Рапунцель из "Дома-2" показала первое фото сына

 Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Заслугой такого карьерного взлета стали, в том числе, и любовные отношения, в которых состояла Алена. Вначале она встречалась с Ильей Яббаровым, от которого впоследствии даже родила сына Богдана. Отношения, увы, не сложились, поэтому молодая мама решила вновь попытать счастья. Теперь ее избранником стал Илья Семин, за которого она вышла замуж и также подарила сына. К сожалению, и эта лодка любви разбилась, оставив девушку теперь уже с двумя детьми.

До недавнего времени девушка жила вместе с мамой. Вдвоем было проще ухаживать за мальчиками, которым, напомним, всего 3 и 1,5 года. Квартира родительницы находилась в спальном районе Москвы, поэтому Алене было очень неудобно добираться до центра, где постоянно проходят презентации и встречи.

Вчера в своем личном блоге Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни. От своей мамы она съехала, поселившись в квартире с шикарным видом на Москва-сити. Теперь девушка может сказать: живу в сердце столицы.

Переезд оказался для Алены очень волнительным: теперь она будет отвечать за свою свою маленькую семью. Но поклонники уверены: она справится. Вряд ли самостоятельное проживание будет более волнительно, чем круглосуточное нахождение под телекамерами.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алена Рапунцель. Фото: личный блог / alenatoffi_official
3 октября 2022, 16:11 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прямо на похоронах: Орбакайте наплевала на мертвого Моисеева

Вот это выходка!
Шоу-бизнес

"Мой путь лежит дальше": Тайно слинявшая из России Андреева вышла на связь

Где она?
Шоу-бизнес

"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина

Крепкая мужская любовь
Шоу-бизнес

Жив: разыскиваемый всеми службами Сочи Легостаев вышел на связь после пропажи

Слава Богу!

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

Регионы

Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
В Ленобласти пьяный начальник отдела полиции разбил 3 чужих машины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+