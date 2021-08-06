Звезда "Дома-2" Рапунцель ищет своим детям новую мать

Экс-участники шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко воспитывают двух дочерей – Василису и Софию. Недавно пара ошарашила поклонников телестройки неожиданным заявлением.



Весной семья отпраздновала трехлетие старшей дочки. Однако торжество испортило то, что на него не пришла крестная мать малышек Наталья Тиллаева.

Позже Ольга Рапунцель сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что женщина даже не поздравила свою крестницу с днем рождения. Причины своего поступка она не объяснила. По словам звезда шоу "Дом-2", конфликтов у них не было.

Семья очень обиделась на куму. Теперь выяснилось, что Ольга Рапунцель с супругом решили сменить крестную мать девочек на другую, а с Тиллаевой больше не общаться. Об этом рассказала экс-продюсер шоу "Бородина против Бузовой" Татьяна Светлова.

Она назвала супругов "недалекими", посоветовав Ольге Рапунцель изменить свое поведение. Женщина считает, что если звезда "Дома-2" этого не сделает, то ее наследницы в будущем будут сильно страдать.

Отметим, по церковным канонам сменить крестных родителей нельзя. В Сети решение четы Дмитренко встретили с осуждением. А некоторые и вовсе посчитали, что экс-участница телестройки взяла в крестные Тиллаеву, чтобы та помогала содержать ее дочерей.