Собчак и Бузова поделили большой куш: поющая ведущая приковыляла на костылях

Ради внушительного чека заклятые подруги готовы забыть любые обиды и превозмочь даже физическую боль.



Региональные бизнесмены в очередной раз доказали, что умеют гулять с поистине купеческим размахом, заставляя столичных знаменитостей бросать все дела и мчаться в аэропорт. Тридцатилетний юбилей омского торгового дома "Шкуренко" превратился в грандиозный светский раут, затмивший многие московские тусовки. Главной сенсацией вечера стало появление на сцене двух главных медиа-персон страны — Ксении Собчак и Ольги Бузовой. Заклятые соперницы, которые годами обменивались колкостями в прессе и боролись за корону главной дивы шоу-бизнеса, неожиданно объединились ради ведения этого праздника жизни. И, как выяснилось, их временное перемирие стоило заказчику астрономической суммы.

По информации осведомленных источников, блондинка и шатенка поделили между собой колоссальный куш в размере 10,5 миллиона рублей. При этом в финансовой дуэли неожиданно победила поющая ведущая. Ольга Бузова уложила в свой брендовый ридикюль 5,5 миллиона рублей, в то время как Ксения Анатольевна получила ровно пять миллионов.

Для Собчак, которая всегда позиционировала себя как эксклюзивный бренд высшей лиги, такой расклад наверняка стал болезненным щелчком по носу. Получается, что провинциальные заказчики оценивают народную любовь и харизму Бузовой чуточку выше интеллектуального лоска "кровавой барыни". Впрочем, Ксения не подала виду и отработала программу с привычным профессионализмом.

Но самый драматичный момент вечера был связан вовсе не с деньгами. Ольга Бузова совершила настоящий профессиональный подвиг, появившись перед сибирской публикой на костылях. Накануне звезда получила серьезную травму ноги, но отменять прибыльный контракт не стала. Настоящая женщина-вамп не может позволить себе слабость, когда на кону стоят такие миллионы.

Превозмогая дикую боль, Ольга блистала в шикарном наряде на высоких шпильках, опираясь на костыли, которые уже к середине вечера превратились в стильный аксессуар. Она кокетливо улыбалась со сцены, шутила над своей временной хромотой и даже пыталась пританцовывать на одной ноге. Ксения Собчак на этот раз воздержалась от ядовитых комментариев в адрес коллеги. Перед лицом такого мужества и огромного гонорара все былые обиды испарились без следа.