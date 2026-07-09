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Четверг 9 июля

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"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой

"Чем больше я выхожу, тем дольше это длится": Бузова объявила об уходе со сцены из-за проблем с ногой
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Поклонники Ольги Бузовой всерьез встревожены.

Ольга Бузова, чей гастрольный график обычно расписан на месяцы вперед, вынуждена нажать на тормоза. Организм певицы не справляется с колоссальными нагрузками после хирургического вмешательства.

Тревожные новости появились после выступления артистки на фестивале "Большая Дискотека Авторадио". Как сообщает издание Super, Бузова шокировала зрителей, выйдя на сцену на костылях. Отработав номер в таком состоянии, Ольга сделала важное заявление: со следующей недели она берет паузу в работе.

Певица пояснила, что плотный концертный график напрямую вредит ее здоровью и не дает организму восстановиться. Постоянные перелеты и нагрузки на больную ногу привели к тому, что процесс выздоровления затянулся до критической отметки.

"Вчера был Омск, сегодня ВТБ-Арена, завтра — Санкт-Петербург. Чем больше я выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше она длится", — честно призналась Бузова, объясняя свое решение сбавить темп.

Проблемы со здоровьем, которые в итоге привели к отмене выступлений, начались 12 июня. В тот день телеведущая неудачно упала в душе и получила серьезную травму ноги.

Травма оказалась настолько сложной, что Бузовой потребовалась операция. Однако на этом испытания не закончились. Как ранее рассказывала сама исполнительница, в процессе восстановления возникли пугающие осложнения — в рану попала инфекция.

Совмещать лечение воспалительного процесса с многочасовыми перелетами, недосыпом и выходом на сцену оказалось невозможно. Теперь, чтобы избежать еще более тяжелых последствий для здоровья, певица обязана строго следовать рекомендациям врачей. Со следующей недели Ольга Бузова полностью посвятит себя реабилитации, отказавшись от рабочих проектов до полного выздоровления.

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9 июля 2026, 11:04
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания

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Фото: пресс-служба
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