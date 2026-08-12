"Я вам клянусь!": несчастная Бузова в слезах разрыдалась из-за полного одиночества

За блеском софитов скрывается глубокая личная драма, о которой звезда отважилась заговорить вслух.



40-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова, привыкшая демонстрировать миллионам поклонников образ железной и несгибаемой леди, неожиданно обнажила душу. В откровенной беседе с журналистами поп-дива без купюр рассказала о своих самых сокровенных мечтах, которые никак не связаны со сценой, шквалом аплодисментов и многомиллионными гонорарами. Разговор о банальной покупке недвижимости за городом неожиданно вылился в настоящую исповедь одинокой женщины.

Журналисты поинтересовались у артистки, не планирует ли она обзавестись собственной дачей, чтобы отдыхать от сумасшедшего ритма мегаполиса. Ольга с грустной улыбкой призналась, что идея приобрести уютный дом с участком в Подмосковье греет ее уже давно. Однако перебираться за город артистка не спешит по очень печальной причине. Ей просто не с кем туда ездить, а проводить время на природе в полном одиночестве звезда категорически не хочет.

Ольга со слезами на глазах заметила, что все ее подруги и знакомые уже давно свили семейные гнездышки. Пока ее коллеги по шоу-бизнесу и даже собственные сотрудники после тяжелых съемок спешат в объятия любящих вторых половинок, Бузова вынуждена возвращаться в пустую квартиру.

"Все в моем окружении замужем, с детьми, за моими сотрудниками после работы заезжают супруги. Я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала съемки нового шоу для ТНТ, я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза: как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал!" — с горечью и отчаянием поделилась певица.

Впрочем, поддаваться длительной рефлексии и депрессии поп-диве некогда. Ольга констатировала, что сейчас все ее силы и время сконцентрированы на подготовке масштабного концертного шоу. Артистка привыкла прятать личную боль за громкой работой, продолжая доказывать всему миру свою силу, пока в глубине души надеется встретить того самого человека, который заберет ее из холодного съемочного павильона в два часа ночи.